Elon Musk, indignado por el reemplazo de Johnny Depp en Piratas del Caribe 6: "Disney apesta"

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

Elon Musk sigue expandiendo sus polémicas al mundo del cine y las series. Tras ayudar a Gina Carano para emprender acciones legales contra Disney por su despido en The Mandalorian, el dueño de X (Twitter) vuelve a echar pestes de la Casa del Ratón. En esta ocasión debido a los rumores que circulan sobre el reinicio de Piratas del Caribe, con Ayo Edebiri reemplazando a Johnny Depp en el papel principal.

La última vez que el actor surcaba los mares cómo el disparatado capitán Jack Sparrow fue en 2017 con La venganza de Salazar. Tras la tíbia acogida de la película, que aunque recaudó 800 millones de dólares en taquilla no repitió el éxito de las anteriores, el estudio optó por replantearse el futuro de la franquicia.

En este sentido, el escándalo de Deep con su exmujer, Amber Heard, y su posterior batalla judicial con acusaciones cruzadas de violencia doméstica, jugó un papel crucial para que Disney buscase llevar Piratas del Caribe más allá de las aventuras de Jack Sparrow. Tras rumores sobre un posible reinicio con protagonistas femeninas y un reparto encabezado por Margot Robbie, y posibles secuelas con saltos temporales, no fue hasta junio de 2023 cuando Sean Bailey, uno de los ejecutivos de la compañía, le desvelaba a The New York Times que había planes para una nueva entrega.

De hecho, las últimas informaciones señalan que el estudio estaría considerando reemplazar a Depp en favor de Edebiri, en el nuevo capítulo de la saga de Piratas del Caribe, donde asumiría el papel de Anne. En este sentido, el nombre del personaje podría ser una clara alusión a la legendaria pirata de estirpe irlandesa, Anne Bonny.

Sin embargo, la posible elección de la actriz estadounidense, ganadora de un Emmy y un Globo de Oro por interpretar a Sydney Ademu en la serie de FX, The Bear, es algo que no le ha hecho ni pizca de gracia a Musk.

Tras hacerse eco de la noticia, el empresario, que parece persistir en su empeño de mantener una cruzada contra Disney y su, a su entender, excesiva corrección política y agenta 'woke', no ha duda en cargar nuevamente contra la compañía. Y para ello ha utilizado, como no podía ser de otra forma, su propia red social en su propio perfil de X, que "Disney apesta".

It's clear he just hates black people. pic.twitter.com/9ElGLEv5do — Alejandra Caraballo (@Esqueer_) February 7, 2024

Lo sorprendente, es que el airado comentario de Musk no ha dejado indiferente a nadie. Así, mientras algunos usuarios incluso apoyan su opinión, diciendo que debería comprar Disney, mientras que otros más críticos, tachan al magnate sudafricano de racista y misógeno.