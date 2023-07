Bryan Cranston carga contra Bob Iger, CEO de Disney: "No nos vais a quitar el trabajo para dárselo a los robots"

MADRID, 26 Jul. (CulturaOcio) -

Desde el pasado 13 de julio el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) está en huelga. Y en el marco de sus movilizaciones este martes tuvo lugar una manifestación en Times Square (Nueva York) que contó con la participación de varias estrellas del cine y la televisión. Entre ellas estaba Bryan Cranston, que ofreció un poderoso discurso en el que cargó directamente contra Bob Iger, CEO de Disney.

El pasado mayo, Iger hizo unas polémicas declaraciones sobre la inteligencia artificial, asegurando que esperaba ansioso "el momento en que la IA haga la reunión de beneficios por mí". Estas declaraciones no sentaron bien entre los actores, ya que entre sus principales demandas ante los estudios está la regulación del uso de su imagen a través de la IA.

Es por eso que Cranston se dirigió directamente a Iger durante su discurso. "Tenemos un mensaje para el señor Iger. Sé, señor, que ves las cosas a través de una óptica diferente. No esperamos que entiendas quiénes somos. Pero te pedimos que nos escuches, y más allá de eso, que nos escuchen cuando te decimos que no nos van a quitar el trabajo para dárselo a los robots. No permitiremos que nos quiten nuestro derecho a trabajar y ganarnos la vida decentemente. Y por último, y lo más importante, no permitiremos que nos quiten la dignidad. Somos un sindicato de principio a fin, hasta el final", apuntó el actor.

SAG-AFTRA demanda que los artistas deban dar su consentimiento para cualquier uso de sus actuaciones con inteligencia artificial. Según Variety, la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) aceptaría esta condición para alterar o recrear la imagen de ese intérprete en concreto, pero la Alianza daría a los estudios carta blanca si su objetivo fuese, a partir de esas imágenes, crear un actor o actriz digital.

"Nuestra industria ha cambiado. No tenemos el mismo modelo de negocio que teníamos hace 10 años. Y, sin embargo, a pesar de que admiten que esa es la verdad en la economía actual, están luchando con uñas y dientes para seguir con el mismo sistema económico que está pasado de moda, obsoleto. Quieren que retrocedamos en el tiempo. No podemos y no haremos eso", agregó el intérprete de Breaking Bad.

Cranston fue solo una de las muchas estrellas que participaron en la manifestación, que también contó con Steve Buscemi, Wendell Pierce, Christian Slater, Christine Baranski, Stephen Lang, Titus Burgess, Michael Shannon, BD Wong, Brendan Fraser, Jessica Chastain, Matt Bomer, Chloë Grace Moretz y Corey Stoll, entre otros.

Slater habló sobre el sistema de ayudas que proporciona la SAG-AFTRA, desvelando que su padre tuvo que recurrir a ellas. "Gracias al SAG, gracias a personas reales que trabajaron para ayudar a nuestros miembros, mi padre pudo morir con una dignidad que de otro modo no habría tenido. Vivió tanto como lo hizo gracias al SAG", expuso.

Por su parte, Liza Colón-Zayas, actriz de la serie The Bear, desveló que es miembro del sindicato desde 1994. "He luchado durante 30 años para finalmente llegar aquí y descubrir que mis royalties han disminuido exponencialmente", denunció, poniendo sobre la mesa la demanda del sindicato de modificar el pago de royalties en streaming.