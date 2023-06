Buenas noticias para Piratas del Caribe 6... ¿con Johnny Depp?

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

La saga de Piratas del Caribe lleva en un parón indefinido desde mayo de 2017, cuando vio la luz en los cines la quinta entrega, La Venganza de Salazar. Desde entonces, y tras el escándalo de Johnny Depp y su exmujer Amber Heard, su posterior guerra en los tribunales, y la cancelada película de Margot Robbie, la saga no ha vuelto a surcar los mares. Pero eso podría cambiar.

El presidente de producción de Walt Disney Studios Motion Picture Production, Sean Bailey, ha ofrecido novedades al respecto de Piratas del Caribe 6. En una entrevista concedida a The New York Times, el ejecutivo ha sugerido que el estudio ya tiene listos los planes para una nueva cinta.

"Creemos que tenemos una historia realmente buena y emocionante que honra a las películas anteriores y que también aporta cosas nuevas", señaló Bailey. De esta forma confirma que Disney ya está trabajando para poner en marcha Piratas del Caribe 6 en cuanto las circunstancias lo permitan y el guion reciba luz verde.

De acuerdo a las palabras de Bailey, el filme no será independiente de las cinco películas anteriores. Por ello, surge la duda de si Johnny Depp podría volver como Jack Sparrow. Durante años parecía imposible que eso ocurriera, y el mismo actor confirmó durante uno de los juicios derivados de su enfrentamiento con Heard que no regresaría, pero el directivo no descarta ningún escenario.

"No podemos comprometernos en este momento", se limita a Bailey al ser preguntado por el posible regreso del protagonista indiscutible de las cinco entregas anteriores. Unas inciertas declaraciones que están muy lejos de confirmar el regreso de Depp, pero que tampoco le cierran totalmente la puerta. De hecho, hace unos meses el productor Jerry Bruckheimer aseguró que le encantaría poder volver a contar con el actor.

"Me encantaría tenerlo en la película. Es un amigo, un gran actor y es desafortunado que la vida personal afecte a todo lo que hacemos", manifestó Bruckheimer en una entrevista a The Hollywood Reporter acerca de Depp y el juicio con Heard que le apartó del cine durante un tiempo. Finalmente el intérprete fue el ganador a ojos de la justicia, por lo que su regreso como el Capitán Sparrow podría estar más cerca.

Basada en una atracción de Disneyland, la saga comenzó en 2003 con Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra, protagonizada por Depp junto a Orlando Bloom y Keira Knightley. La cinta recaudó más de 654 millones de dólares en todo el mundo. Después llegaron El cofre del hombre muerto, En el fin del mundo, En mareas misteriosas y por último La venganza de Salazar en 2017. La franquicia ha recaudado más de 4.500 millones de dólares en todo el mundo con sus cinco entregas anteriores.