Elliot Page no ha recibido ofertas de trabajo desde La Odisea: "Ahora es cuando podría dar lo mejor de mí mismo"- CONTACTO

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Desde que dio vida al guerrero Sinon en La odisea de Christopher Nolan, Elliot Page no ha estado precisamente ocupado con nuevos proyectos. Así lo ha confesado el actor que, lejos de querer tomarse un descanso, asegura estar deseando volver a ponerse frente a las cámaras.

En su paso por el pódcast On Film... With Kevin McCarthy, Page confesaba que no había estado demasiado ocupado desde que filmó La odisea, cuyo rodaje finalizaba en agosto del año pasado. "No, no lo estoy", admitía el actor. "Así que si alguien quiere llamarme... Sé que que el hecho de que sea canadiense echa un poco para atrás", bromeaba.

Al ser preguntado si estaba disfrutando de ese descanso, Page respondía que preferiría tener otro proyecto entre manos. "No, lo que me gustaría es, preferiblemente, hacer un buen trabajo. Eso es lo querría hacer", aseguraba.

Page, que ya trabajó a las órdenes de Nolan en Origen, estrenada en 2010, señalaba que, aunque guarda un buen recuerdo de esa experiencia, ahora se encuentra en un momento en el que se ve capaz de ofrecer interpretaciones más sólidas. "Creo que quizás ahora es cuando podría dar lo mejor de mí mismo", aseguraba.

"La experiencia, el sentimiento al entrar en un plató de Chris esta vez, en comparación con lo que era antes, es como algo catártico. Cuando terminé de rodar La Odisea, fue un momento especial. Fue como cerrar el círculo", expresaba el actor.

ELLIOT PAGE NO ES EL ÚNICO EN BUSCA DE NUEVOS PROYECTOS TRAS LA ODISEA

Con más de 1.500 millones de dólares recaudados en la taquilla mundial, La odisea es ya la película más taquillera de la filmografía de Nolan, convirtiéndose en todo un fenómeno tanto comercial como de crítica.

Una de las actrices cuyo trabajo en la cinta ha sido aclamado prácticamente con unanimidad ha sido el de Samantha Morton, que en La odisea da vida a Circe. No obstante, al igual que Page, la intérprete ya confesó que lleva sin participar en nuevos proyectos desde entonces.

"Llevo un año sin trabajar desde que rodé La Odisea, y tengo unos agentes y un representante realmente buenos, pero al fin y al cabo tengo 49 años. Creo que soy una buena actriz, [pero] hay otros buenos intérpretes ahí fuera. Las dinámicas de la industria ha cambiado muchísimo", aseguró Morton en su paso por el pódcast Happy Sad Confused.