Escucha In Another World de EJAE, una de Las guerreras k-pop que comienza su carrera en solitario

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

EJAE, la cantante que da voz a Rumi en las canciones de Las guerreras k-pop, acaba de dar el escopetazo de salida a su carrera en solitario con el lanzamiento de In Another World. Una nueva etapa en la que a la artista le preocupa que venir del mundo del K-pop condicione su futuro en la música.

"No quiero que me encasillen como artista K-pop porque realmente no me considero ni artista K-pop ni artista pop", ha manifestado EJAE en una entrevista concedida a Variey con motivo de su debut en solitario. "Me considero una compositora de todos los géneros", remarcó la artista, que tuvo un papel clave como artífice de la banda sonora de Las guerreras k-pop.

"Me gustaría que la canción recibiera más atención que yo, y ese es el objetivo principal. Como compositora, no pretendo llamar la atención sobre mí misma ni sobre mi vida personal", expresó la artista a propósito de In Another World, cuyo lanzamiento ya anunció en su paso por el programa Saturday Night Live, donde actuó por sorpresa junto a sus compañeras Rei Ami y Audrey Nuna, que juntas dan voz a al trío HUNTR/X en Las guerreras k-pop.

EJAE aseguró que, a pesar de que la canción está inspirada en sus vivencias personales, no deja de ser una experiencia en la que sintió "exactamente lo mismo" que con Rumi, el personaje a quien da voz en la película. "Aceptar tus demonios y luego aceptar esa parte de ti mismo: ahí es cuando se produce el verdadero crecimiento", reflexionó.

Las guerreras K-pop arrasó en Netflix convirtiéndose en la película de habla inglesa más vista de la historia de la plataforma de streaming que, según reveló The Hollywood Reporter, ya está negociando con Sony para sacar adelante una secuela. Además, Netflix expandirá el universo del filme con un cortometraje titulado Debut: A KPop Demon Hunters Story, según adelantó ScreenRant, cuyo lanzamiento aún no se ha anunciado oficialmente.