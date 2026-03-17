Primer vistazo al villano de Robert Pattinson y a un desmejorado Timothée Chalamet en Dune 3

Timothée Chalamet es Paul Atreides en Dune 3 - WARNER BROS.

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre llegará a los cines Dune: Parte Tres (compartiendo estreno con Vengadores: Doomsday en lo que los fans ya han bautizado como "Dunesday"), con un primer tráiler aterrizando este 18 de marzo. Timothée Chalamet volverá a ponerse en la piel de Paul Atreides en una cinta que también contará con el regreso de numerosos personajes de las anteriores entregas, entre ellos el de Jason Momoa y con la introducción de otros nuevos, como el villano de Robert Pattinson. De todos ellos, los fans ya tienen un primer vistazo.

Pocas horas después de perder el Oscar a mejor actor frente a Michael B. Jordan, Chalamet compartió en sus redes sociales una imagen promocional de la tercera entrega de Dune, "la épica conclusión" de la saga cinematográfica de Denis Villeneuve, dando a conocer además la fecha de lanzamiento del tráiler.

Por su parte, la cuenta oficial de la película confirmó que el avance se podrá ver en TikTok este miércoles 18 de marzo a las 9:00 horas de Los Ángeles (las 18:00 horas en España) y lanzó carteles con los rostros de otros de los personajes principales.

First look at Timothée Chalamet in ‘DUNE: PART THREE’ pic.twitter.com/AyP2WYrbw9 — Film Updates (@FilmUpdates) March 16, 2026

Así, aparte de mostrar a Chalamet como un Paul 15 o 20 años mayor respecto a la última vez que los fans le vieron en Dune 2 y visiblemente consumido por su guerra santa, Warner Bros ha ofrecido un primer vistazo del regreso de Zendaya como Chani, Rebecca Ferguson como Lady Jessica, Javier Bardem como Stilgar y Jason Momoa como Duncan Idaho.

También tienen sus carteles, con aspectos muy llamativos en ambos casos, Florence Pugh como la princesa Irulan y Anya Taylor-Joy como Alia Atreides, la hermana de Paul que tendrá un rol fundamental en esta nueva entrega.

EL PAPEL DE MOMOA Y PATTINSON EN DUNE 3

El regreso de Momoa es particularmente importante, ya que el personaje al que encarnó en la primera entrega falleció durante la misma. No obstante, se sabe que su vuelta no significará una resurrección de Duncan, sino que será posible debido a la existencia de unos clones llamados gholas, presentes en la obra de Frank Herbert y creados a partir del ADN de cadáveres.

Las imágenes también han mostrado otros nuevos fichajes del elenco, con Issach De Bankolé como un Fremen llamado Farok, según apunta ScreenRant y Robert Pattinson, de quien se espera que sea el gran antagonista, un danzarín de rostro o cambiaformas llamado Scytale.

A pesar de no aparecer en las primeras imágenes promocionales, también forman parte del reparto de Dune 3, Josh Brolin, que retomará el papel de Gurney Halleck, Nakoa-Wolf Momoa, hijo de Jason Momoa, como uno de los vástagos de Paul, Leto II, y Ida Brooke como la hermana de este, Ghanima.