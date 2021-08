Duende Verde en Spider-Man No Way Home: Willem Dafoe habla de su regreso como Norman Osborn

Duende Verde en Spider-Man No Way Home: Willem Dafoe habla de su regreso como Norman Osborn

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

A menos de cinco meses del estreno de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin regreso a casa), Sony no ha lanzado aún ningún tráiler oficial de la película ni ha confirmado detalles sobre su argumento ni sobre su reparto. Esto está llevando a que, tanto los fans como los medios especializados, se lancen a por quienes creen que podrían tener alguna respuesta.

El último objetivo de esta cacería ha sido Willem Dafoe, quien interpretó al Duende Verde en la saga del trepamuros dirigida por Sam Raimi. El medio The Wrap ha preguntado abiertamente al intérprete si estará en la cinta, a lo que ha respondido con un "sin comentarios".

"Ahora mismo tengo muchas cosas en marcha y creo que cuando sale una película es cuando toca hablar de ella", ha señalado el actor de Norman Osborn de forma tajante.

Según los rumores, el actor no solo será uno de los villanos principales del filme, junto al Doctor Octopus de Alfred Molina y al Electro de Jamie Foxx, sino que será además quien lidere al equipo de enemigos al que tendrá que enfrentarse Spider-Man en esta ocasión.

De confirmarse el fichaje de Dafoe y su rol en la cinta, los fans estarían presenciando algo con lo que llevan años soñando: La llegada al fin del grupo de supervillanos del trepamuros conocido como los Seis Siniestros. Un proyecto con ese nombre intentó estrenarse en la época del Spidey de Andrew Garfield, liderado por Drew Goddard, creador del 'Daredevil' de Netflix. Pero finalmente se archivó tras los malos datos de 'The Amazing Spider-Man 2'.

Con Spider-Man: No Way Home, los fans tendrán una nueva oportunidad de que ese encuentro al fin ocurra. Con Tom Holland, Zendaya y Benedict Cumberbatch repitiendo sus papeles de Spider-Man, MJ y Doctor Strange, que muy posiblemente compartirán pantalla con Andrew Garfield y Tobey Maguire, quienes también se rumorea que estarán en la cinta. La película llegará a los cines en diciembre de este año.