¿Ha fichado Spider-Man No Way Home a la madre de Miles Morales?

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

Los fans de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) no pueden contener su expectación ante la ausencia de un tráiler oficial de la película a apenas cinco meses de su estreno. Esto está llevando a que muchos seguidores del trepamuros estén analizando todo lo que se sabe hasta ahora del filme para crear pesquisas dignas de una investigación policiaca.

La última actriz en estar en el punto de mira de los fans ha sido Paula Newsome, quien ha sido señalada como una posible aspirante a interpretar a la madre de MJ, el personaje de Zendaya. Aunque hay fans que han ido más allá en sus especulaciones señalando que la intérprete podría encarnar también a la madre de Miles Morales, el otro Spider-Man hasta ahora inédito en imagen real en la gran pantalla y que fue protagonista del aclamado filme de animación Spider-Man: Un nuevo universo.

Newsome, quien da vida a la detective Janice Moss en la serie Barry, ha sido fichada por Sony para interpretar un papel dentro del filme que aún no ha sido desvelado. Esto ha hecho que los espectadores, ávidos de noticias le hayan preguntado por Twitter si será ella quien de vida a la madre de MJ, a la que interpreta Zendaya en las dos anteriores películas de la saga.

😉 — Paula Newsome (@mepaulanewsome) July 26, 2021

La respuesta de la actriz no ha podido ser más ambigua, ya que se ha limitado a contestar con el emoji de un guiño, lo que no confirma que pueda interpretar uno de esos dos papeles, pero tampoco lo desmiente.

En todo caso, la presencia de Morales no sería para nada descabellada, ya que Spider-Man: Sin camino a casa abrirá, presuntamente, las puertas del multiverso para cruzar a Tom Holland con otras versiones anteriores del personaje como las de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Sea de un modo u otro, los espectadores podrán descubrirlo con el estreno de Spider-Man: No Way Home, que llegará a las salas el próximo 17 de diciembre.