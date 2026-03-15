La gran novedad de los Oscar 2026: Qué premia la categoría de mejor casting y quiénes están nominados - WARNER/UNIVERSAL/DISNEY

MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

La 98.ª edición de los Premios Oscar, que se celebra este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, añade tras 25 años una nueva categoría: mejor casting. La estatuilla, primera incorporación al palmarés desde la creación en 2001 del premio a mejor película de animación, eleva a 24 el número de apartados competitivos de la ceremonia.

Lejos de limitarse a reunir un reparto repleto de estrellas, el premio distingue el proceso del director de casting en la elección del reparto, fase en la que colabora con el director y los productores.

De esta forma, el galardón no premia al elenco de una película en sí, sino el trabajo detrás de elegir a esos intérpretes: dar con las personas adecuadas para cada personaje, medir la química entre los actores y construir un reparto coherente con el tono y la identidad del filme.

El funcionamiento de esta nueva categoría también tiene sus particularidades. En una primera fase, los miembros de la Academia de la rama de casting elaboran una preselección de diez películas. Después, los responsables de casting de esos títulos aportan materiales explicativos sobre el proceso de su trabajo, entre ellos un vídeo para una sesión específica en la que se muestran fragmentos de cada candidato y se celebran coloquios sobre las decisiones de selección. Tras ese paso, los miembros de la rama de casting eligen las cinco nominadas definitivas.

Ya en la fase final, todos los miembros de la Academia con derecho a voto eligen su ganador bajo el procedimiento general de los Oscar. Además, la propia normativa indica que, por regla general, pueden ser reconocidos hasta dos directores de casting por película, con la posibilidad de sumar un tercero en circunstancias excepcionales.

LOS PRIMEROS NOMINADOS DE LA HISTORIA A MEJOR CASTING

Las cinco primeras películas de la historia nominadas en esta categoría son Hamnet, cuyo casting firma Nina Gold; Marty Supreme, con Jennifer Venditti al frente de esa labor; Una batalla tras otra, con Cassandra Kulukundis; El agente secreto, con Gabriel Domingues; y Los pecadores, con Francine Maisler. Las cinco candidatas finales salió de una preselección de diez títulos en la que también figuraban Frankenstein, Valor sentimental, Sirat, Weapons y Wicked: Parte dos.

Cuando la Academia anunció en febrero de 2024 la inclusión de este apartado, la entonces presidenta Janet Yang defendió que "los directores de casting desempeñan un papel esencial en la realización cinematográfica y, a medida que la Academia evoluciona, nos enorgullece incorporar el casting a las disciplinas que reconocemos y celebramos".

La de mejor casting no es la única incorporación de los próximos años. La Academia notificó también de la creación del Oscar al mejor diseño de acción y coordinación de especialistas, que reconocerá la concepción y planificación del trabajo de especialistas y secuencias de riesgo. Se entregará por primera vez en la gala de 2028, la 100.ª edición de los Premios de la Academia.