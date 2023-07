¿Dónde está la Liga de la Justicia en cada línea temporal de Flash?

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

En la película de Flash, Barry Allen viaja por diferentes realidades en un desesperado intento por salvar a su madre del asesinato que sufre cuando él era un niño. En dichas realidades, los héroes conocidos del (ya extinto) Universo Extendido de DC no son siempre los mismos. Algunos como el Batman de Ben Affleck son reemplazados por otras variantes, y otros como Superman están desaparecidos en favor de su prima Supergirl.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

De esta forma, los miembros de la Liga de la Justica no son los mismos en cada uno de los tres universos que visita Barry en la película. De hecho, en algunas de estas dimensiones paralelas esos héroes ni siquiera existen. ¿Dónde están todos ellos en las tres líneas temporales?

LÍNEA TEMPORAL ORIGINAL

En la realidad original en la que vive Barry, los miembros de la Liga de la Justicia sí existen, como se había establecido en anteriores entregas de la saga. Barry está en Central City, Batman en Gotham, Wonder Woman viajando por el mundo, Superman deteniendo la erupción de un volcán (tal y como puede verse en un telediario) y Aquaman en una misión submarina. De Cyborg no se dan detalles.

Todo esto es presentado nada más comenzar la película, cuando Flash tiene que ir a rescatar a unos bebés a un edificio que está siendo destruido en Gotham mientras Batman está ocupado. Al final de la misión, además, Wonder Woman hace un breve cameo antes de irse volando.

LÍNEA TEMPORAL DEL PASADO

Tras viajar al pasado y salvar a su madre, Barry acaba por error en una dimensión paralela cuando él tan solo tiene 18 años. En esta realidad, los héroes de la Liga de la Justicia han sufrido muchos cambios que se van detallando poco a poco cuando los dos Barrys intentan dar con ellos.

Como se aprecia en los tráileres y el protagonista descubrirá, el Batman de Ben Affleck ha sido sustituido por el Batman de Michael Keaton. Por otro lado, Wonder Woman aún no se ha dado a conocer -o puede que ni siquiera exista-, Arthur Curry no es Aquaman sino un perro y Victor Stone es un estudiante y atleta de éxito que no se ha convertido en Cyborg.

En el caso de Superman, Kal-El sí nació y fue enviado a la Tierra junto con su prima, Kara Zor-El. Pero Kal nunca llegó al planeta porque el General Zod y su ejército interceptaron la cápsula y lo mataron al experimentar con él pensando que guardaba en su ADN la clave para la supervivencia de los kryptonianos. Por último, en el caso del propio Barry, todavía no se ha convertido en Flash, algo que el Barry original provocará para que su versión joven también tenga poderes.

LÍNEA TEMPORAL NUEVA

Al final de la película, Barry restaura todo lo que había modificado en el pasado y vuelve al que cree que es su presente de siempre. Pero al cruzarse con Bruce Wayne descubrirá que tampoco lo es, aunque a priori pueda parecerse más que la realidad que visitó anteriormente.

En esta nueva línea temporal en la que concluye la película, Barry sigue siendo Flash en Central City, pero Batman no es interpretado por Ben Affleck sino por George Clooney. Aquaman sí es Jason Momoa, tal y como se muestra en la post-créditos, pero el destino de Superman, Wonder Woman y Cyborg es incierto.

Los responsables del nuevo DCU, James Gunn y Peter Safran, aún no han dado detalles sobre lo que ocurrirá con los dos últimos, y en el caso del Último Hijo de Krypton, el propio Gunn está preparando una nueva versión del héroe con la película Superman: Legacy, que se estrenará en cines el 11 de julio de 2025.