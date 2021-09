¿Es Doctor Strange el nuevo líder de los Vengadores?

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Con la muerte de Iron Man en Endgame, el Universo Cinematográfico Marvel perdió a uno de sus héroes más icónicos. No solo Peter Parker se quedó sin su mentor, sino que los Vengadores sufrieron la ausencia de sus miembros fundadores y su líder. Un puesto que, tras esta muerte unida a la retirada del Capitán América, ahora estaría vacante y que podría ser ocupado por el Doctor Strange.

Debido a que, según los planes de Marvel anunciados hasta la fecha, parece ser uno de los personajes que mayor proyección y apariciones tiene previstas, muchos fans sospechan que podría llegar a posicionarse como líder de la formación de superhéroes. En una entrevista concedida recientemente, el actor ha sido preguntado al respecto y su respuesta ha sido de lo más llamativa.

Variety ha aprovechado la promoción de su próximo filme, El poder del perro, para preguntar al intérprete sobre esta cuestión y Cumberbatch ha replicado con un enigmático... "Tengo que pensármelo".

Benedict Cumberbatch on if #DrStrange is the new leader of the Avengers: "I'd have to think about that one." https://t.co/mteaDUtwlr pic.twitter.com/SjGAPyMkVT — Variety (@Variety) September 12, 2021

Aunque el actor que dio vida a Sherlock para la BBC acostumbra a ser más que reservado cuando es preguntado sobre el MCU, la ausencia de un no rotundo hace saltar las alarmas de que estas intuiciones sobre el Hechicero Supremo de Marvel no vayan del todo desencaminadas.

Por el momento, el Hechicero Supremo tiene prevista su aparición en Spider-Man: No Way Home y en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, así como en la segunda temporada de What If...?, donde se seguirá desarrollando su historia presentada hasta el momento en la serie. Sin embargo, todo apunta a que, conociendo el modus operandi de Marvel, lo más probable es el personaje tenga su momento de gloria en algún filme más de los que están por llegar en la Fase 4.

Los fans podrán reencontrarse con Strange antes de que termine el año con la llegada de la nueva entrega del trepamuros, Spider-Man: No Way Home, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre.