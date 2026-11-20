Archivo - British actor Patrick Stewart attends the premiere of the film "Logan" at the Berlinale - picture alliance / Gregor Fische / DPA - Archivo

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

El mundo del cine y del teatro sigue llorando por la muerte de Patrick Stewart. El emblemático actor que dio vida al capitán Picard en la saga Star Trek y al profesor Charles Xavier en la franquicia X-Men falleció a los 86 años. A poco más de tres semanas de su fallecimiento, se ha revelado oficialmente la causa de su deceso.

El intérprete británico murió tras padecer la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy. Según informa TMZ, en el certificado de defunción de Stewart se indica que la causa oficial de fallecimiento fue un "paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpo de Lewy".

El medio también señala que la documentación revela que los restos mortales de Stewart fueron incinerados mediante hidrólisis alcalina, un proceso que utiliza agua y productos químicos en lugar de fuego y que se considera más ecológico. La cremación tuvo lugar el 3 de noviembre.

En el comunicado compartido por la familia del intérprete, se revelaba que Stewart estaba padeciendo una doble patología neurodegenerativa. "Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de sir Patrick Stewart ayer [28 de octubre] en su casa de Los Ángeles, mientras estaba siendo cuidado con cariño por su adorada esposa Sunny, tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy", expresaba.

"Estuvo rodeado del cariño de sus familiares y amigos, de música en vivo, de oraciones, de lágrimas, de risas y esa profunda emoción que sólo él podía inspirar tras toda una vida dedicada a todos nosotros", proseguía.

VENGADORES: DOOMSDAY, SU ÚLTIMA PELÍCULA

Su muerte causó un gran impacto, dado que Stewart seguía en activo profesionalmente. Su regreso como el Profesor X en Vengadores: Doomsday será su último trabajo en la gran pantalla.

De hecho, participó en varias entrevistas con los medios para promocionar su regreso y el de buena parte de los X-Men en la esperada megaproducción del Universo Cinematográfico de Marvel. Stewart no había revelado públicamente sus diagnósticos y no había trascendido públicamente que padeciera ambos trastornos de deterioro cognitivo.

"Como cualquier actor de mi edad, sé que cada vez hay menos papeles disponibles a medida que envejecemos. Dicho esto, sigo recibiendo ofertas interesantes y me encanta enfrentarme a nuevos retos profesionales. No me imagino jubilándome oficialmente. Siempre seré actor", declaró Stewart a TV Insider el pasado mes de julio.