¿Dirigirá J.J. Abrams la nueva película de Superman con Henry Cavill?

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Nuevos rumores de una secuela de Man of Steel... y de nuevo J.J. Abrams de por medio . Tras confirmar que la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia llegará a HBO Max en 2021, y después de que conocer que Henry Cavill negocia su continuidad como Superman, ahora las informaciones apuntan a que será el director de Star Wars: El ascenso de Skywalker quien se encargue de la próxima película de Clark Kent en solitario.

El periodista John Campea ha revelado que Abrams ha firmado para dirigir una nueva película de Superman para DC. Según la información publicada por Inside the Magic, el proyecto no se ha anunciado oficialmente para darle a Abrams cierta flexibilidad y control. Sin embargo, todo apunta a que no se tratará de una secuela directa de El hombre de acero, ya que fuentes vinculadas a Warner Bros. señalan que el estudio no está interesado en continuar la saga por el momento.

Si este rumor es cierto, significaría la separación definitiva entre Abrams y Disney. Según el LA Times, a mediados de 2019 se cerró un acuerdo exclusivo de varios años entre Abrams y Warner Bros., a la vez que se rumoreaba que Disney había traído a Abrams de vuelta para dirigir El ascenso de Skywalker con la intención de retrasar cualquier trabajo que el creador y su productora, Bad Robot, pudieran hacer como competencia. Ahora que Star Wars: El ascenso de Skywalker ha quedado atrás, no existe vínculo entre Abrams y Disney que impida al director comenzar su trabajo en el universo cinematográfico de DC.

Abrams ya ha sido vinculado en varias ocasiones con proyectos relacionados con personajes de DC Comis, entre ellos, y además de una posible película de Superman, la nueva versión de Linterna Verde.

Además, recientemente se desveló que Warner Bros. estaba negociando con Cavill su regreso para dar vida al superhéroe. La intención es alcanzar un acuerdo parecido al de Samuel L. Jackson (Nick Fury) o Mark Ruffalo (Hulk) con Marvel de manera de Cavill hiciera apariciones puntuales en las películas del estudio aunque no protagonizara su propio filme en solitario.

En paralelo al lanzamiento del Snyder Cut de Liga de la Justicia en HBO Max, Warner Bros. tiene otras producciones en el horizonte como Escuadrón Suicida 2, dirigida por James Gunn, o Wonder Woman 1984, la secuela protagonizada por Gal Gadot.