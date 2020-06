Así es el final de Liga de la Justicia de Zack Snyder y así cambia la versión de Joss Whedon

Batman, Superman y Wonder Woman en Liga de la Justicia

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

La versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia finalmente se estrenará en HBO Max en 2021, pero en los dos años y medio que han pasado desde el estreno en cines del filme, se han ido revelando muchos detalles de la trama. Entre ellos el final, que cambia significativamente el destino de algunos personajes.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Cuando Snyder abandonó Liga de la Justicia por motivos personajes, Warner contrató a Joss Whedon fara finalizar la producción. El director de Vengadores le dio a la cinta un tono distinto, en algunos puntos más ligero, algo que no agradó a los fans, que esperaban la versión más oscura de Snyder.

Tras dos años de peticiones en las redes, finalmente el Snyder's Cut es una realidad, y así es como altera el final de Liga de la Justicia.

LA LLEGADA DE DARKSEID

Se suponía que Darkseid, el gran villano de DC, iba a ser una parte fundamental de la película, pero su presencia fue meramente testimonial en Liga de la Justicia. Su tío Steppenwolf fue el principal antagonista de la cinta, pero en la versión de Snyder es Darkseid quien maneja los hilos, y su historia se establece a través de un flashback en el que se muestra su primera llegada a la Tierra.

EL FINAL DE STEPPENWOLF

La muerte de Steppenwolf también es mucho más brutal en la versión del director, ya que además de ser empalado por el tridente de Aquaman también es decapitado por Wonder Woman. La cabeza arrancada del villano habría viajado por una conexión intergaláctica, apareciendo a los pies de Darkseid, quien clamaba justicia y sentaba las bases para Justice League 2.

EL CAMEO DE GREEN LANTERN

Una de las primeras campañas de marketing de Liga de la Justicia llevaba el eslogan "Unite the Seven". Con Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, Flash y Superman en el equipo, el séptimo lugar habría correspondido a Green Lantern. Sin embargo, la presencia de Hal Jordan fue eliminada en el montaje de Whedon.

Mientras que las escenas post-créditos de la versión cinematográfica hacían alusión a la Liga de la Injusticia y al icónico enfrentamiento de velocidad entre Superman y Flash, las de Snyder iban a presentar a dos Green Lantern distintos, Kilowog y Tomar-Re, visitando a Bruce Wayne, posiblemente para advertir de la inminente llegada de Darkseid a la Tierra.

EXPLICACIÓN DE LA ESCENA NIGHTMARE

La escena Nightmare en la que se muestra un mundo post apocalíptico fue una de las más aplaudidas de Batman v Superman, e iba a tener su continuación en Liga de la Justicia. Cuando Cyborg está tratando de resucitar a Superman tiene una segunda epifanía que sentaba aún más las bases para una secuela, inspirada en el videojuego Injustice: Gods Among Us.

Aquí es donde Darkseid jugaría un papel más importante, tras su breve encuentro en la primera película. El villano utilizaría de alguna forma la Ecuación Anti-Vida, con la que puede manejar la mente de los seres vivos, para poner a Superman en contra del equipo tras matar a Lois Lane, generando así el mundo post apocalíptico de las secuencias Nightmare.

EL DESTINO DE SILAS STONE

Uno de los puntos fuertes de la historia de Cyborg es la complicada relación con su padre, que utilizó las Cajas Madre para salvar la vida de su hijo, a la vez que le convertía en más máquina que humano. La versión de Whedon concluye con padre e hijo tratando de solucionar su relación, mientras Cyborg evoluciona su apariencia para asemejarse más a la versión de los cómics.

Pero Snyder ha revelado en su página de Vero que el plan original era que Silas Stone muriese en Liga de la Justicia. Una imagen inédita publicada por el director mostraba a Cyborg lidiando con la muerte de su padre en una explosión, posiblemente a causa de la Caja Madre.

Se trata de uno de los momentos más oscuros del filme que fue eliminado por Whedon, y que posiblemente sea incluido en el Snyder's Cut que se estrenará en HBO Max.