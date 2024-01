La directora de la película de Star Wars de Rey Skywalker se reivindica: "Ya era hora"

MADRID, 3 Ene. (CulturaOcio) -

Rey Skywalker, el personaje de Star Wars interpretado por Daisy Ridley, regresará en una nueva película después de la trilogía de secuelas. Esta vez, la encargada de llevarla a la pantalla será Sharmeen Obaid-Chinoy, la primera mujer y también la primera persona negra en ponerse al frente de un filme de la franquicia galáctica. La cineasta ha defendido que es algo que debía llegar de un momento a otro.

"Estoy muy entusiasmada con el proyecto porque siento que lo que estamos a punto de crear es algo muy especial", comienza Obaid-Chinoy en una entrevista concedida a CNN. "Estamos en 2024, y ya era hora de que una mujer se presente para dar forma a una historia en la galaxia muy, muy lejana", expone a continuación.

Hasta el momento, las películas de Star Wars habían sido dirigidas por George Lucas, Irvin Kershner (El Imperio contraataca), Richard Marquand (El Retorno del Jedi), J.J. Abrams (El despertar de la Fuerza y El ascenso de Skywalker) y por Rian Johnson (Los últimos Jedi). En televisión sí que ha habido varias mujeres directoras como Deborah Chow en la serie Obi-Wan Kenobi o Bryce Dallas Howard en The Mandalorian y El Libro de Boba Fett, entre otros ejemplos.

Obaid-Chinoy será la primera en dar el salto a la gran pantalla con un proyecto que indagará en el futuro de Rey una vez vencidos Palpatine y la Primera Orden. La discípula de Luke Skywalker quiere ahora refundar la Orden Jedi siguiendo los antiguos libros y tradiciones de los maestros que la precedieron.

Más allá de esa sinopsis, poco se sabe acerca de la trama del filme. Recientemente, Ridley aseguró que todavía no tenía un guion cerrado, aunque sí que conocía la historia que narrarán. "No es lo que esperaba, pero estoy muy emocionada", comentaba sorprendida en declaraciones para Collider.

Quien no volverá será Adam Driver. El actor de Kylo Ren/Ben Solo reconoció que el arco de desarrollo de su personaje ya estaba cerrado y no tenía intención de regresar. La película de Rey todavía no cuenta con título oficial ni con fecha de estreno. Sin embargo, se espera que sea una de las tres que Lucasfilm tiene programadas. La compañía ha anunciado un estreno para el 22 de mayo de 2026, otra para el 18 de diciembre de 2026 y una tercera para el 17 de diciembre de 2027.