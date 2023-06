Revelado título y sinopsis de la película de Star Wars de Daisy Ridley... que Lucasfilm desmiente

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

Los responsables creativos de Star Wars ya preparan el regreso de la franquicia galáctica a los cines tras varios años centrados en series para Disney+. La primera de las nuevas películas que está desarrollando el estudio se estrenará el 22 de mayo de 2026 y, aunque no se ha confirmado oficialmente, presumiblemente será la protagonizada por Rey, el personaje de Daisy Ridley.

El proyecto fue anunciado por Lucasfilm hace meses durante la Star Wars Celebration 2023, evento en el que se reveló el regreso de la actriz a una nueva película. La guerrera del lado luminoso de la Fuerza, nieta de Palpatine pero heredera espiritual de los Skywalker, formaría una nueva Orden Jedi. Y recientes rumores habían desvelado un presunto título y una sinopsis más extensa del filme

Según Production Weekly (via World of Reel), la cinta llevaría por título: Star Wars: New Jedi Order (en español Star Wars: Nueva Orden Jedi). Además, se incluía una descripción de la trama que ha llamado la atención de los fans al revelar a dos nuevos personajes.

"Ambientada aproximadamente 15 años después de la victoria de Rey sobre Palpatine y el final de Star Wars: El Ascenso de Skywalker. La secuela profundiza en el valiente esfuerzo de Rey para restaurar la Orden Jedi, donde asume el papel de mentora de dos jóvenes y prometedores estudiantes: una niña y un niño. A medida que avanza su entrenamiento, se hace evidente que la niña posee habilidades extraordinarias, destinada a emerger como la futura líder".

Sin embargo, según recoge Gizmodo, una fuente de Lucasfilm ha asegurado que dicha sinopsis es "en gran medida inexacta". Además, también desacredita el supuesto título filtrado, indicando que son palabras muy genéricas. De esta forma, desde el estudio se habría puesto punto y final a esos rumores.

El reporte de Production Weekly también indicaba que el rodaje de la película está programado para empezar en el mes de abril de 2024. Ante esta fecha, la fuente de Lucasfilm afirma que podría ser acertada, si bien se desconoce exactamente cuál será el plan de la compañía debido a la huelga de guionistas.