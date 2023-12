Adam Driver confiesa que el destino original de Kylo Ren en Star Wars era ser antítesis de Darth Vader

MADRID, 13 Dic. (CulturaOcio) -

Adam Driver interpretó a Kylo Ren en la trilogía de secuelas de Star Wars. Su personaje, el hijo de Han Solo y Leia Organa, formaba parte de la Primera Orden, consumido por el Lado Oscuro. Sin embargo, en la última película, El ascenso de Skywalker, obtenía su redención ayudando a Rey a acabar con Palpatine y sacrificando su vida por ella.

El intérprete ha asegurado que este desarrollo de personaje no formó parte de la idea original para Kylo Ren. En una entrevista concedida a The Rich Eisen Show, Driver explica que el plan con era que, a medida que pasaron las películas, sucumbiera cada vez más al Lado Oscuro. Así, al acabar la trilogía, sería la versión Sith más poderosa de sí mismo, culminando su proceso de admiración por su abuelo, Darth Vader, pero sin su redención.

"La idea era seguir el camino contrario a Vader. Este empezaba totalmente confiado y comprometido con el Lado Oscuro, pero en la última película acaba siendo muy vulnerable y débil. Nosotros queríamos hacer lo contrario. Este personaje sería el más vulnerable y estaría confundido, pero después de tres películas estaría totalmente sumergido en el Lado Oscuro", expone Driver.

