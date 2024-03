La directora de Barbie abre la puerta a la secuela antes de los Oscar

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de Barbie. Tras convertirse en todo un fenómeno cinematográfico desde su estreno el pasado verano, y la película más taquillera del pasado año, Greta Gerwig, su directora, no descarta la posibilidad de rodar una secuela de la cinta en la que Margot Robbie da vida a la legendaria muñeca de Mattel. Una noticia que llega justo antes de la gran noche de los Oscar, donde la película es una de las favoritas con ocho nominaciones.

Al menos, así lo cree posible si se dan las circunstancias correctas. Estrenada en julio de 2023, la película protagonizada por Robbie y Ryan Gosling, quien encarnaba a Ken, arrasó en la taquilla, donde recaudó más de 1.445 millones de dólares. Con estas cifras, no es de extrañar que Warner Bros. decidiese dar luz verde a una nueva entrega.

De hecho, Gerwig no se cierra en banda a tal posibilidad. "Si encuentro el modo, la haremos, pero si no, eso es todo", afirmó la directora durante su asistencia a una gala organizada por la revista Time donde recibió uno de los galardones a Mujeres del Año que otorga la publicación. "Es algo que me encantó poder hacer. Adoro el mundo que construimos y a todos los actores, la idea de estar nuevamente con toda esa gente es muy emocionante", añadió optimista, en declaraciones recogidas por Variety.

Estas declaraciones abren un halo de esperanza para los fans, ya que anteriormente tanto la directora como la protagonista del filme, Margot Robbie, se mostraron mucho más reticentes a continuar con las aventuras de Barbie y Ken.

Barbie opta a ocho premios en la gala de los Oscar que se celebrará este domingo 10 de marzo en Los Ángeles, incluyendo el premio a la mejor película. Sin embargo, hay dos categorías fundamentales en las que el filme no compite, mejor actriz para Robbie por su interpretación de la icónica muñeca de Mattel ni el de mejor directora para la propia Gerwig, que seguramente espera poder resarcirse tras irse de vacío en la pasada ceremonia de los BAFTA, donde Barbie no ganó ninguno de los cinco premios a los que optaba.