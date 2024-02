MADRID 13, (CulturaOcio)

Michael, el biopic del Rey del Pop dirigido por Antoine Fuqua, ha comenzado su producción y tiene previsto su estreno el 18 de abril de 2025. Por el momento, Lionsgate ha revelado la primera imagen de su protagonista, Jaafar Jackson, caracterizado como el cantante.

La fotografía muestra al actor interpretando el tema 'Man in the Mirror', en el Dangerous Tour de 1992-1993, según apunta ComicBook. La imagen ha sido tomada por Kevin Mazur, que documentó ensayos del propio Jackson cuando estaba con vida.

"Cuando entré en el plató, me sentí como si hubiera retrocedido en el tiempo y estuviera entrando en el estadio para rodar la gira. Al ver actuar a Jaafar, pensé: 'Vaya, es Michael'. Su aspecto y su forma de actuar, sus gestos, todo", expresó Mazur en un comunicado.

