Colman Domingo será el abusador padre de Michael Jackson en el biopic del Rey del Pop

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

El 18 de abril de 2025 verá la luz Michael, el biopic que Lionsgate prepara sobre la vida de Michael Jackson. Y Colman Domingo, protagonista de Fear The Walking Dead y recientemente nominado al Oscar, será quien interprete nada menos que a Joe Jackson, el padre del Rey del Pop en la película dirigida por Antoine Fuqua.

La producción de la película, protagonizada por el sobrino del cantante, Jaafar Jackson, comenzó hace tan solo unos días. Concretamente, el pasado 22 de enero. Y Domingo, es el escogido para poner rostro en ella al patriarca de esta familia de artistas musicales.

De hecho, el intérprete reconoce sentirse muy afortunado de poder meterse en la piel de Joe Jackson, que falleció en 2018 a los 89 años en Las Vegas, Nevada, debido a un cáncer de páncreas. Y así lo ha revelado en un comunicado.

"No solo soy afortunado por poder interpretar a un personaje tan rico, complejo y lleno de defectos, sino que también puedo ver desde la primera fila la increíble transformación de Jaafar. Después de verlo en los ensayos me quedé atónito", asegura sobre la actuación del hijo de Jermaine Jackson, uno de los legendarios The Jackson 5 en Michael.

"Hay algo glorioso en la manera en la que Jaafar consigue canalizar a su difunto tío. Su talento y cómo transmite la esencia de Michael están simplemente a otro nivel", añade Domingo, nominado al Oscar por su papel en Rustin, donde encarna al activista contra el racismo y la homofobia, Bryard Rustin.

Dirigido por Antoine Fuqua (Training Day), el filme abordará los distintos aspectos de la vida de Michael Jackson. Lo que incluye las emblemáticas actuaciones que lo encumbraron hasta convertirse en el Rey del Pop, aunque, se desconoce si al ser en colaboración con los herederos del cantante, abordará las polémicas acusaciones de abuso infantil que sufrió el artista durante toda su carrera y por las que fue juzgado y declarado inocente en 2003.

"Michael ofrecerá al público un retrato fascinante y honesto del hombre brillante pero complicado que se convirtió en el Rey del Pop. La película presenta sus triunfos y tragedias a una escala épica y cinematográfica, desde su lado humano y sus luchas personales hasta su innegable genio creativo, ejemplificado en sus actuaciones más icónicas. Como nunca antes, el público experimentará una mirada al interior de uno de los artistas más influyentes e innovadores que el mundo ha conocido", reza la sinopsis del filme.