Alex Garland quiere en la película de Elden Ring a una estrella de Neflix

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Recientemente se daba a conocer que Alex Garland sería el guionista y director de la adaptación en imagen real del popular videojuego de fantasía oscura Elden Ring. Y parece que el cineasta quiere contar con un actor en particular para este proyecto.

Según informa Deadline, Garland se encontraría actualmente en conversaciones con Kit Connor, actor con el que ya colaboró en Warfare: Tiempo de guerra, para que forme parte del reparto de la cinta. Por el momento, se desconoce el estado de las negociaciones y si existe una propuesta formal sobre la mesa. La productora, A24, no se ha pronunciado al respecto.

Garland es un viejo conocido del estudio, siendo el responsable de Civil War y la ya mencionada Warfare: Tiempo de guerra. Su filmografía también incluye películas de ciencia ficción como Ex Machina o Aniquilación, así como la saga apocalíptica 28 días después, de la que es guionista.

En cuanto a Connor, el joven intérprete es especialmente conocido por protagonizar la ficción de Netflix Heartstopper y ha aparecido en títulos como Ready Player One, Rocketman o La materia oscura, además de formar parte del reparto vocal de la cinta de animación nominada al Oscar Robot salvaje. El actor tiene además pendiente de estreno A Cuban Girl's Guide to Tea and Tomorrow, filme basado en la novela homónima de Laura Taylor Namey.

Desarrollado por FromSoftware y distribuido por Bandai Namco Entertainment, Elden Ring fue creado por Hidetaka Miyazaki y el escritor George R.R.Martin, mundialmente célebre por ser el autor de Canción de hielo y fuego y otras novelas ambientadas en el mítico mundo de Poniente. Lanzado en febrero de 2022, el videojuego fue aclamado por la crítica y recibió múltiples reconocimientos a mejor juego del año. Recientemente ha salido a la luz el spin-off Elden Ring Nightreign.

La historia del videojuego tiene lugar en las Tierras Intermedias y sigue a un Sinluz (pueblo que fue expulsado del reino años atrás) que debe restaurar el poderoso Círculo de Elden, recuperando todos sus dispersos fragmentos.