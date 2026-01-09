DGA Awards: Ryan Coogler y Chloé Zhao hacen historia en unas nominaciones sin títulos internacionales - FOCUS FEATURES/WARNER BROS.

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

La temporada de premios continúa y ya se han dado a conocer los nominados a los Premios del Sindicato de Directores Estadounidenses (DGA Awards), que se celebrarán el próximo 7 de febrero. Este año, las nominaciones han estado marcadas por cineastas que hacen historia, como Ryan Coogler y Chloé Zhao y por la ausencia de realizadores de títulos internacionales y de habla no inglesa.

Aparte de Coogler y Zhao por Los pecadores y Hamnet, respectivamente, los otros tres nominados a mejor dirección son Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra, Guillermo Del Toro por Frankenstein y Josh Safdie por Marty Supreme.

De esta manera, Coogler se ha convertido en el quinto director negro nominado en estos galardones, el primero desde que lo fuera Spike Lee por su película de 2018 Infiltrado en el KKKlan, y podría ser el primero en hacerse con la victoria.

Por su lado, la nueva nominación de Zhao, que ya se convirtió en la tercera mujer (la primera asiática) en ganar el premio del sindicato de directores estadounidenses con Nomadland, la coloca como una de las únicas mujeres en obtener más de una nominación en estos galardones, junto a Jane Campion, Kathryn Bigelow y Greta Gerwig.

Según señala Variety, esta es solo la segunda vez en la historia de los DGA Awards que la mayoría de nominados en la categoría principal pertenece a comunidades infrarrepresentadas.

Quienes no han estado representados en las nominaciones han sido los responsables de algunos de los títulos internacionales y de habla no inglesa más aclamados del año. Destaca así la ausencia de nombres como Joachim Trier (Valor sentimental), Park Chan-wook (No hay otra opción), Clint Bentley (Sueños de trenes) o el español Oliver Laxe (Sirat).

En la categoría de mejor director novel de largometraje se encuentran Hasan Hadi por La tarta del presidente, Harry Lighton por Pillion, Alex Russell por Lurker, Charlie Polinger por The Plague y Eva Victor por Sorry, Baby.

"No podríamos estar más orgullosos de reconocer el increíble trabajo de los nominados de este año por su dedicación al arte del cine", ha declarado Christopher Nolan, presidente del sindicato de directores de Estados Unidos, en un comunicado.