¿Ha destripado la música de Superman el crossover con The Batman de Robert Pattinson?

Superman ha dado el pistoletazo de salida al nuevo Universo DC de James Gunn y Peter Safran, sobre el que ya se han aventurado multitud de especulaciones acerca de la inclusión de Batman, otro de los personajes más emblemáticos de DC. Ahora, el lanzamiento de la banda sonora de Superman ha convencido a algunos fans de que Robert Pattinson podría hacer acto de presencia en la cinta, que aterrizará en los cines el 11 de julio.

La banda sonora oficial de Superman, compuesta por John Murphy y David Fleming, ha avivado las esperanzas de algunos fans de ver a Pattinson compartiendo pantalla con David Corenswet a raíz de la pista número 11. Y es que muchos han señalado las similitudes entre esta canción, titulada Secret Harem, con el tema principal de la banda sonora de The Batman, la película de 2022 dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Pattinson.

Según informa ComicBookMovie.com, las recientes declaraciones de Gunn acerca de Batman en el nuevo Universo DC no son precisamente esperanzadoras para los fans de Pattinson. El cineasta afirmaba que Batman "tiene que tener una razón para existir" y que no será "exactamente el mismo que el Batman de Matt [Reeves]". Además, afirmaba que ya tiene una idea clara sobre cómo incluirlo en el DCU y que está en conversaciones "con el guionista" para asegurarse de que pueden "hacerlo realidad".

Cabe recordar que el pasado mes de enero Andy Muschietti, cineasta elegido para dirigir The Brave and the Bold, cerraba la puerta con sus declaraciones a que el Batman de Pattinson termine siendo el Caballero Oscuro titular del DCU de Gunn. "Como todo el mundo sabe, el Batman que aparecerá en The Brave and the Bold formará parte del nuevo Universo DC", afirmó el director en declaraciones a Radio TU de Argentina.

The Batman 2, que tiene previsto su estreno el 1 de octubre de 2027, ya tiene listo su guion a cargo de Matt Reeves, que también dirigirá la cinta. Por su parte, The Brave and the Bold aún no cuenta con fecha oficial de estreno.