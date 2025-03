Robert Pattinson, desesperado con los retrasos de The Batman 2: "Voy a ser el puto viejo Batman"

Archivo - Robert Pattinson revela un gran spoiler de The Batman 2

El estreno de The Batman 2 está previsto para el 1 de octubre de 2027, es decir, cinco años después de que llegara a las salas la primera parte. Y la espera no solo se les está haciendo larga a los fans, sino también al propio protagonista de la cinta, Robert Pattinson, que, consciente del paso del tiempo, bromea con encarnar a una versión "jodidamente vieja" del personaje.

Actualmente Pattinson se encuentra promocionando su nueva cinta, Mickey 17, un filme de ciencia ficción dirigido por Bong Joon-ho que llega a los cines este viernes 7 de marzo. Y en una conversación con su compañera de reparto, Naomi Ackie, en una reciente entrevista concedida a Hero Magazine, el actor inglés expresaba su deseo de volver a ponerse la máscara de Batman, aunque haciendo notar con humor que ya no es el mismo que diera vida al caballero oscuro en 2022.

"Empecé como un Batman joven y voy a ser el puto viejo Batman en la secuela... Tengo 38 años, soy viejo", bromeó el intérprete. En todo caso, Pattinson añadió que, si bien era "viejo", también estaba "más sano". "Creo que en realidad he rebajado un poco mi edad biológica", señaló.

No es la primera vez que el actor bromea sobre los retrasos de la producción, pues ya el pasado diciembre sugería en declaraciones a The New York Times Style Magazine que "realmente podría estar jubilado" para cuando termine la saga.

En todo caso, en la premier en Londres de Mickey 17, Pattinson ofrecía una alentadora actualización de The Batman 2, revelando que esperaba que el rodaje comenzase a finales de este año. "Es guay", aseguraba además el intérprete a Deadline, sin poder dar ningún detalle concreto de la trama.

Por su parte, el director de la cinta, Matt Reeves explicaba recientemente en declaraciones a The Hollywood Reporter que estaban "terminando el guion". "El año que viene se tratará de entrar en producción, poner en marcha la película, y estamos muy entusiasmados con esto", apuntó.