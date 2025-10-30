¿Ha derrotado ya el Doctor Doom de Robert Downey Jr. a dos Vengadores? Nueva imagen de su armadura desata las teorías

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque aún queda más de un año para que Vengadores: Doomsday llegue a los cines, el 18 de diciembre de 2026, y se desconoce cuándo saldrá a la luz el primer tráiler (aunque se especula que será este diciembre, con el estreno de Avatar: Fuego y ceniza), numerosas filtraciones parecen haber ofrecido ya importantes detalles.

Así, una imagen que ya circula por redes sociales ha mostrado el aspecto del gran villano de la cinta, el Doctor Doom, con un traje en el que los fans han detectado cierta referencia a dos poderosos Vengadores.

La imagen en cuestión muestra al soberano de Latveria, al que dará vida Robert Downey Jr., imponiéndose orgulloso, con los brazos cruzados sobre el pecho y vestido con su característica armadura metálica y capa verde.

Se puede observar además que la máscara es ligeramente distinta a la que apareció en la escena post-créditos de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos y que hay ciertos símbolos mágicos que, según señala ComicBookMovie, podrían sugerir la fusión de los anillos de Shang-Chi y los brazaletes de Kamala Khan con la armadura del villano.

HQ look at Doctor Doom promotional art for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ pic.twitter.com/hirRHEwyw6 — Avengers Updates (@AvengersUpdated) October 29, 2025

En todo caso, lo que destaca de este nuevo vistazo al personaje son las placas que sujetan la capa a sus hombros, debido a los símbolos grabados en ellas. Una de las medallas tiene una estrella de puntiagudas puntas y la otra, un martillo... dos iconos que algunos no han tardado en reconocer como representativos de dos superhéroes: la Capitana Marvel y Thor.

Sobra decir que la posibilidad de que el gran villano de la cinta porte los emblemas de dos Vengadores conocidos por su gran poder no augura nada bueno. Por el momento, todo son especulaciones, pero tal y como señala The Direct, podría ser que en Vengadores: Doomsday el soberano de Latveria ya haya derrotado a la Capitana Marvel y al Dios del Trueno (o, al menos, a alguna de sus variantes multiversales, quizá incluso seres vinculantes de sus realidades).

Sin duda, llevar un recordatorio físico de sus victorias sería una manera eficaz de mostrar la gran amenaza que supone el personaje de Downey Jr. La fuerza y el peligro inherentes a este antagonista, en todo caso, ya se habían vislumbrado en otros vistazos, por ejemplo, en un espectáculo de luces en la Disney 2026 Merchandise Expo en Shanghái, que recreó una escena de los cómics, con Doom sujetando el esqueleto del mismísimo Thanos.