DC habría ofrecido un papel a Scarlett Johansson tras romper con Marvel

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

La relación entre Marvel y Scarlett Johansson parece haberse roto irremediablemente después de que la actriz que dio vida a Viuda Negra haya demandado a Disney por incumplir su contrato y estrenar la primera (y seguramente única) película del personaje en solitario en su plataforma de streaming, cuando ella firmó exclusivamente para la distribución de la cinta en cines.

Sin embargo, parece que Warner Bros. habría aprovechado estas desavenencias para ofrecer a Johansson un papel dentro del Universo Extendido DC, la competencia más directa de Marvel.

La fuente que ha hecho pública la información, Giant Freakin Robot, no ha aportado más detalles en torno a qué personaje es el que se ha ofrecido a la intérprete, ni si se trata de una heroína o una villana. Algunos medios, como WeGotThisCovered especulan con que pueda tratarse de Hiedra Venenosa, una villana que Margot Robbie lleva tiempo queriendo incluir en las películas, con el objetivo de explorar su relación con Harley Quinn.

Cabe señalar que, de confirmarse la oferta, no sería la primera vez que DC aprovecha los problemas de Marvel en su propio beneficio. Después de que James Gunn fuera despedido de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 por La Casa de las Ideas, Warner Bros lo contrató para que dirigiera la nueva entrega de El Escuadrón Suicida. De hecho, el realizador podría convertirse en una figura clave para el estudio ya que, no solo ha dirigido una serie spin-off de su cinta basada en Peacemaker, sino que estaría desarrollando más proyectos para la compañía que aún no se han hecho públicos.

Es preciso recordar que también hay rumores de una fuga en sentido opuesto, ya que la ausencia de proyectos en los que Henry Cavill pueda interpretar a Superman, podría haber sido decisiva para que el intérprete busque un puesto entre las filas de Marvel, como algunas fuentes indican.

Para descubrir qué hay de cierto en estas informaciones o si las negociaciones llegarán a buen puerto, solo queda esperar a que alguno de los dos estudios anuncie algo en un futuro próximo.