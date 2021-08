Marvel decidió que Viuda Negra no apareciera en más series y películas antes de la demanda de Scarlett Johansson

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Scarlett Johansson saltó a los titulares tras revelarse que ha demandado a Disney. La actriz ha iniciado una batalla legal debido al estreno simultáneo el pasado 9 de julio en cines y Disney+ de Viuda Negra, ya que parte de su salario dependía de las ganancias en taquilla. Los fans vaticinaron que este enfrentamiento apartaría a Natasha Romanoff definitivamente del Universo Cinematográfico Marvel, pero ahora se ha desvelado que la compañía decidió antes de la demanda que el personaje no aparecería en más proyectos del UCM.

Según Vulture, esta decisión estaba tomada antes de que Johansson emprendiera acciones legales. "Se comenta que se animó a emprender acciones legales contra Disney precisamente porque no hay más cameos planeados para Natasha Romanoff o secuelas en el UCM", señaló la publicación.

Muchos dudaron cuando se desveló que Johansson no pondría voz a Viuda Negra en ¿Qué pasaría si...? (What If...?), serie de animación que llega a Disney+ el 11 de agosto, especulando que su ausencia se debía a la demanda. Sin embargo, no fue el caso. "Considerando que ¿Qué pasaría si...? ha estado en desarrollo durante un tiempo, es difícil imaginar que la demanda sea la causa de su ausencia", apuntó al respecto ComicBook.com.

Parece que la intérprete no está sola, ya que los rumores apuntan a que Kevin Feige tampoco se tomó bien la decisión de Disney de lanzar Viuda Negra en streaming. El periodista Matt Belloni señaló en su newsletter What I'm Hearing que el CEO de Marvel está "cabreado y avergonzado" con lo ocurrido. "Presionó a Disney contra el plan para Viuda Negra, prefiriendo la exclusividad de la pantalla grande", añadió.