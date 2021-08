James Gunn revela el final alternativo de El Escuadrón Suicida

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

Si por algo destaca El Escuadrón Suicida, la última película de James Gunn, es por la completa ausencia de piedad que el filme plantea respecto a sus protagonista. Sin importar cuál sea su relevancia en el argumento de la cinta, la última producción del Universo Extendido DC no tiene miramientos a la hora de aniquilar de las formas más salvajes a sus protagonistas.

Sin embargo, hay un personaje con el que el director se encariñó y que no fue capaz de matar, a pesar de que su muerte figuraba en el guion original de la película.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Según ha revelado Gunn en una entrevista concedida a Variety, en el primer guion de la cinta, la Ratonera 2 moría. Sin embargo, el realizador sintió la necesidad de cambiar esto y eliminar a otro personaje en su lugar: "En el final original que yo presenté, un personaje principal moría y uno sobrevivía, y el personaje principal que moría era la Ratonera 2".

"Era tan dulce que me hizo sentir que matarla sería demasiado oscuro", ha señalado el realizador antes de aclarar que "no es que no quisiéramos al Hombre Moteado, que lo queríamos, simplemente es que no podía matarla, así que tuve que ceder".

La actriz que da vida al personaje, Daniela Melchior ha señalado en una entrevista a Entertainment Tonight estar interesada en volver a interpretar a la Ratonera 2: "Ha tenido la oportunidad de hablar de su padre, así que me encantaría ver un poco más de eso".

"Me encantaría ver, también, a la Ratonera aprendiendo de, por ejemplo Bloodsport, cómo disparar un arma o cómo luchar con alguien, me gustaría ver su debut como una verdadera supervillana", ha apuntado Melchior.

El Escuadrón Suicida, que se encuentra actualmente en cines, cuenta con un reparto formado por Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis o Peter Capaldi entre otros muchos.