Malas noticias para la secuela de Shang-Chi

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

Shang-Chi y la leyenda de los Diez anillos, una de las películas del Universo Cinematográfico Marvel que vio la luz en 2021, anunciaba en una de sus escenas post-créditos que "los Diez anillos volverán". Tras varios cambios importantes en el UCM que dirigen la franquicia hacia un nuevo horizonte, una de las protagonistas de la cinta original ha revelado algo relacionado con su secuela que no será del agrado de los fans de la saga.

En una entrevista concedida a Comicbook.com con motivo del estreno de Jackpot!, Awkwafina, la actriz que dio vida a Katy en la película original, dice no saber nada en estos momentos sobre la posible secuela: "No, no he escuchado nada. Pero esos [las nuevas películas del UCM] fueron emocionantes anuncios en la Comic-Con".

Hasta ahora, no se ha revelado ninguna información oficial sobre la continuación, en caso de que vaya a existir. Y, si ninguna noticia ha llegado a los oídos de la intérprete, que de haber una segunda entrega tendría su papel asegurado, parece ser que Shang-Chi 2 se demorará más de lo que los ejecutivos de Marvel Studios habrían esperado.

Esto se debe principalmente a la conexión que existe entre la película y una línea narrativa de la que la Casa de las Ideas ha prescindido, para optar por dirigir la franquicia en otra dirección. Una de las escenas post-créditos de la cinta, mostraba al Profesor Banner y a Capitana Marvel descubriendo junto a Shang-Chi que los anillos contenían en su interior una especie de localizador. A pesar de no haber sido confirmado oficialmente, muchos fans especularon con la relación de las poderosas joyas con Kang el Conquistador, principalmente por su parecido con la silla del tiempo del villano de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía.

Por tanto, todo apunta a que la secuela de Shang-Chi y la leyenda de los Diez anillos, por el momento, no entra dentro de los planes de la Casa de las Ideas. El director de la cinta original, Destin Daniel Cretton, iba a ser el encargado de capitanear la quinta entrega de Vengadores cuando el filme tenía por título Avengers: The Kang Dinasty y contaba con el personaje de Jonathan Majors como su principal villano.

Ahora, el UCM ha tomado otra dirección, renombrando Vengadores 5 como Avengers: Doomsday con Robert Downey Jr. como el nuevo gran villano de la saga. Sin embargo, esto no quiere decir que Shang-Chi 2 no vaya a hacerse realidad, sino que, por las conexiones de esta historia con el arco del ya eliminado personaje de Majors, el guion probablemente esté sufriendo varios cambios importantes para poder encajar en la nueva dirección que está tomando el UCM.

Los más de 400 millones de dólares que amasó en taquilla el primer filme en un contexto tan difícil como el de la pandemia, sumados a las valoraciones positivas que recibió en su momento por parte de crítica y público, parecen razones suficientes para que Marvel Studios vea con buenos ojos estrenar una secuela de la cinta... tarde o temprano.