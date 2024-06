MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Marvel Studios está intentando redefinir su futuro de cara a la Fase 6 para acabar la Saga del Multiverso de la mejor manera posible. Tras algunos años de irregulares estrenos y la condena y posterior despido de Jonathan Majors, el actor que daba vida Kang, su nuevo gran villano para esta era, la compañía ha tenido que cambiar algunos planes.

Una nueva filtración por parte del 'insider' Alex Perez, de The Cosmic Circus, ha desvelado cuál es actualmente la estrategia que Marvel pretende seguir con el que iba a ser el antagonista principal en Vengadores 5 (anteriormente titulada Vengadores: The Kang Dynasty) y Vengadores: Secret Wars.

"He escuchado que quieren centrarse en otros villanos multiversales antes de lidiar con Kang de nuevo", expone. La fuente no desvela cuáles serían estos posibles antagonistas, aunque en un nuevo tuit sí que confirma que uno de ellos aparecerá en Deadpool y Lobezno.

You’re about to meet the first one in #DeadpoolAndWolverine https://t.co/iKGXLjKqGU