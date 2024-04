MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Entre 2010 y 2017 se emitió Sherlock, serie creada por Steven Moffat y Mark Gatiss y protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman. Desde hace años hay rumores sobre una posible continuación en forma de película, algo que Gatiss no ha descartado todavía.

Gatiss concedió una entrevista a Deadline en la que habló sobre el proyecto. "Nos gustaría hacer una película, pero tratar de reunir a todos es muy difícil", dijo sobre la producción. "Tendréis que preguntar a Benedict y Martin", agregó.

Gatiss ya expresó algo similar en julio de 2023, cuando explicó a The Guardian que una película de Sherlock era "lo más natural" después de la conclusión de la serie.

"La gente piensa que puedes simplemente agitar una varita. Es increíblemente difícil lograr que la gente se interese y hacer películas. Recuerdo haber hablado con Edgar Wright sobre Ant-Man, a la que dedicó ocho años de su vida y luego no lo logró", apuntó.

"Pero también estábamos realmente interesados en hacerlo para televisión porque nos encanta la televisión. Nos encantaría hacer una película de Sherlock. Es lo más natural", agregó.

Sherlock, que fue emitida por la BBC, sumó un total de cuatro temporadas y era una versión moderna de Sherlock Holmes, ambientada en el Londres del siglo XXI.

Otra opción que se barajó fue rodar una quinta temporada, un proyecto por el que Moffat mostró su interés. "Están haciendo cosas más grandes y mejores, pero Martin y Benedict, por favor, volved. Empezaría a escribirla mañana si regresaran", declaró a Today.

"Creo que es posible", opinó Freeman en declaraciones a Collider sobre una posible continuación. "Para ser honesto, creo firmemente en no pasar la fecha de caducidad, en nada. No te quedes más tiempo del que eres bienvenido. Entonces, supongo que tendremos que ver si, cuando llegue el momento, si somos bienvenidos o si la gente ha pasado a otra cosa. Entonces, no lo sé" señaló.

Además, el actor británico recordó que "realmente" se divirtió mucho rodando Sherlock. "Estoy muy orgulloso de la serie. Es una de las cosas mejor escritas que he hecho. Es una de las cosas mejor dirigidas que he hecho. Realmente disfruté haciéndolo... pero no lo sé", concluyó.