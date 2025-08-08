MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

La secuela de The Batman comenzará su filmación la próxima primavera, con vistas a estrenarse el 1 de octubre de 2027. Las últimas informaciones relacionadas apuntan a que un olvidado e histórico miembro de la batfamilia, durante más de 30 años, estará de vuelta en la gran pantalla en esta continuación del filme protagonizado por Robert Pattinson.

Según The Insneider, la trama de The Batman 2 incorporará -al menos en parte- al legendario escudero y compañero del caballero oscuro en su lucha contra el crimen: Robin.

So... you wanna know what I've heard about THE BATMAN PART II script, huh?https://t.co/oAWcxCdPra pic.twitter.com/K1D4uFTWHP — Jeff Sneider (@TheInSneider) August 8, 2025

Este rumor surge poco después de que un fan le preguntase en X a Mattson Tomlin, coguionista del filme junto a Matt Reeves, sobre qué otro héroe le gustaría escribir. "Ya lo verás", respondió Tomlin sin dar más detalles.

Su respuesta, sin embargo, ha hecho pensar a muchos que no se refería al debut de dicho héroe en un proyecto del DCU de James Gunn y Peter Safran, sino a su inclusión en la secuela de The Batman.

Llegados a este punto, y si se tratase de Robin, lo más lógico, dado que el Batman de Pattinson es relativamente joven y se encuentra en sus primeros años de lucha contra el crimen, sería que la cinta presentase al primer chico maravilla: Dick Grayson.

Esto permitiría, de una parte, expandir el universo creado por Reeves, incorporando más personajes de la batfamilia dentro de la línea editorial Elseworlds (Otros mundos), en la que se encuentra ambientada la franquicia protagonizada por Pattinson. Y también marcaría el regreso del personaje en una cinta del caballero oscuro desde que Chris O'Donnell interpretase a Dick Grayson en la infame Batman y Robin, dirigida por Joel Schumacher en 1997.

Eso, si no se tiene en cuenta el guiño que Nolan incluyó en El caballero oscuro: La leyenda renace, cuyo desenlace dejaba entrever que el agente John Blake, un joven policía huérfano encarnado por Joseph Gordon-Levitt, se erigía como nuevo protector de Gotham y revelaba que su nombre de nacimiento era Robin.

En todo caso, los fans del DCU verán a Damian Wayne, el hijo de Bruce Wayne con Talia Al'Ghul, convertido en Robin en Batman: The Brave and The Bold. Hasta el momento, todo lo que se sabe sobre este filme es que su guion se encuentra en fase de desarrollo y estará dirigido por Andy Muschietti, quien ya dirigió The Flash, con Ezra Miller, en el ya extinto Snyderverse.