James Gunn tumba la gran teoría sobre el villano de The Batman 2

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

Robert Pattinson volverá a interpretar a Bruce Wayne en la secuela de The Batman cuyo guión ya está finalizado. James Gunn ha desmentido los rumores que situaban a Hush (Silencio) como principal villano del filme, en el que Matt Reeves se encuentra trabajando a plena potencia, con vistas a estrenarse el 1 de octubre de 2027.

"Una vez más, todo lo que has escuchado es una total suposición o inventado", afirmó Gunn en Threads, después de que un fan le preguntase si Hush sería el antagonista del caballero oscuro en The Batman 2.

James Gunn denies rumours about Hush in 'THE BATMAN PART 2'. pic.twitter.com/FxVafWf7Ya — Nerd Talks (@NerdTalksShow) August 4, 2025

Esta no es la primera vez que Gunn, actual jefe creativo del DCU en su nueva etapa junto a Peter Safran como copresidentes de DC Studios, sale a desmentir los rumores que situaban a Hush como antagonista del filme. "No. Es una total invención", aseguraba el director, productor y también guionista, también en Threads, a comienzos de 2024.

Reeves ya mostró anteriormente su interés por incorporar este villano a la saga. "Hay muchísimos y, no sé... Creo que Hush es realmente interesante. Diré Hush. Pero eso no significa que el próximo sea Hush", declaró el director y guionista en 2023, durante la promoción de The Batman.

En todo caso, las declaraciones de Gunn parecen confirmar que, al menos de momento, no hay planes para presentar a Hush en la franquicia. Esto deja en el aire la cuestión de quién será el próximo adversario -entre la pintoresca galería de enemigos del caballero oscuro- en la secuela de The Batman.

Las informaciones más recientes sugerían que Barry Keoghan retomaría su rol como Joker en la cinta, además del posible regreso de Colin Farrell como Oz Cobb tras protagonizar la serie de El Pingüino, una de las grandes favoritas para los Emmy 2025, donde acumula 24 nominaciones, incluidas las de mejor miniserie, mejor actor para Farrell y mejor actriz para Cristin Milioti. Pese a que, por ahora, los detalles sobre la trama de The Batman 2 siguen siendo un misterio, cabe recordar en este punto que Gunn confirmó recientemente a Deadline que había leído el guion de Reeves para la cinta, definiéndolo como "fantástico".