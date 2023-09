Así luce Andrew Garfield como Dos Caras en The Batman 2... en un brutal fan-art

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Robert Pattinson volverá a ser Bruce Wayne para enfrentarse a nuevos villanos cuando The Batman Parte II se estrene en los cines el 3 de octubre de 2025. Y ya hay quien ha imaginado en un salvaje fan-art a Andrew Garfield como posible candidato para interpretar en la película a uno de los enemigos más neuróticos y temibles del caballero oscuro, Dos Caras.

El mundo de los superhéroes no le es precisamente desconocido a Garfield. Tras dos películas como Spider-Man y su aventura multiversal junto a Tobey Maguire y Tom Holland en Spider-Man: No Way Home, el actor tuvo un fugaz cameo como Peter Parker en Cruzando el Multiverso Parte I.

Pese a que muchos seguidores del Universo DC ya expresaron en 2021 por las redes sociales su anhelo para que interpretase al Joker, el actor nunca ha encarnad a un villano en la gran pantalla. Es por eso que un artista lo ha imaginado en un brutal fan-art como uno de los muchos enemigos al que podría enfrentarse el cruzado de la capa en The Batman Parte II. Más concretamente insuflando nuevos aires al antiguo fiscal de Gotham, Harvey Dent, alias Dos Caras.

Así, el ilustrador digital conocido como jph_photoshop ha compartido en su cuenta de Instagram el asombroso aspecto con el que luciría Garfield como Dos Caras. La ilustración muestra al intérprete ya convertido por completo en el villano, como si fuese un cartel de The Batman Parte II con dos versiones del mismo.

Empleando los tonos rojos y negros vistos en los carteles de la primera entrega de The Batman, Garfield luce imponente como el desquiciado Dos Caras. Su porte resulta totalmente perturbador al ver su medio rostro con la mirada perdida, mientras que su mitad desfigurada se asemeja al desquiciante aspecto que tenía Tommy Lee Jones en Batman Forever.

Esto es algo que puede notarse de manera más esclarecedora en la segunda imagen. En ella puede verse sin los tonos oscuros que saturaban la anterior ilustración y con mayor claridad el semblante aterrador del actor en el papel de Dos Caras luciendo un jersey negro con chaleco a juego, su cabello canoso revuelto y la piel completamente morada.

Pese a no ser más que un mero fan-art y el hecho de que el nombre de Garfield no ha sonado en ningún momento para interpretar a Dent en The Batman Parte II, no son pocos a quienes les gustaría ver al actor asumiendo el papel del villano en la película enfrentándose a Pattinson. Por ahora los detalles sobre la nueva entrega con la que Matt Reeves continuará explorando su propio universo del hombre murciélago, la siguiente cinta del Universo DC que llegará a los cines tras Blue Beetle, será Aquaman y El Reino perdido el próximo 22 de diciembre.