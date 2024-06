Buenas noticias para Bruja Escarlata en Marvel

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

La última vez que los fans vieron a la Bruja Escarlata, el extremadamente poderoso personaje encarnado por Elizebeth Olsen, fue sacrificándose para destruir el Darkhold en todas las realidades, al final de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Nuevas informaciones sugieren ahora que Marvel está buscando un director para desarrollar una película en solitario centrada en la figura de Wanda Maximoff.

Los seguidores marvelitas no han dejado de cuestionarse si desde su presunta muerte en la cinta de Sam Raimi, el estudio liderado por Kevin Feige recuperaría en algún momento a la Bruja Escarlata en otra de sus producciones. De hecho, en diciembre de 2023, surgieron rumores de que la Casa de las Ideas tenía intención de rescatar a la hechicera encarnada por Olsen para protagonizar un nuevo proyecto en el UCM.

Según ha dejado caer MyTimeToShineHello en su cuenta de X, Marvel está buscando un director para darle a Wanda Maximoff su propia película en solitario que vería la luz en cines incluso antes del lanzamiento de Vengadores: Secret Wars. Sin embargo, por el momento, no ha habido confirmación oficial por parte de Feige.

Get excited Wanda fans. I hear Marvel looking for a director for a Scarlet Witch movie pic.twitter.com/2FuIkUXl6U — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) May 29, 2024

Pese a que una cinta con la Bruja Escarlata como protagonista no es descartable, Elizabeth Olsen ya dejó muy clara su postura sobre un posible regreso a Marvel. La actriz le expresaba a The Time en septiembre del año pasado su interés por el personaje y las posibilidades que ofrece, pero, tras cuatro años en el UCM, necesitaba tomar distancia para poder desarrollar otros papeles y no encasillarse.

"Tengo muchas ganas de hacer películas ahora mismo. Y espero que algunas de ellas salgan adelante de la forma en la que espero que sean. Pero sí, es algo que hora mismo necesito. Necesito otros personajes en mi vida", sentenció.

Pero también es posible que, llegado el caso, Olsen interprete una última vez a la Bruja Escarlata para despedirse definitivamente del personaje o, incluso, que Marvel encuentre a otra actriz para asumir el manto de la hechicera en este nuevo proyecto a través de una variante.