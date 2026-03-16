Confirmada la razón por la que Sean Penn no fue a los Oscar

Esta es la razón por la que Sean Penn no fue a los Oscar- WARNER/CONTACTO

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

Sean Penn ganó el Oscar a mejor actor de reparto en la 98.ª edición de los premios Oscar por su papel como el coronel Lockjaw en Una batalla tras otra. Y como ya ocurrió en los BAFTA y en los Actor Awards, donde Penn también fue galardonado por su trabajo en el largometraje de Paul Thomas Anderson, el intérprete no acudió a la ceremonia. En esta ocasión, el intérprete estaba de camino de Ucrania, país en guerra con Rusia desde 2022 tras la invasión iniciada por Putin.

Según informa The New York Times citando a dos fuentes cercanas al entorno del actor y conocedores de sus planes, Penn viajó a Europa el fin de semana de los Oscar y tenía previsto visitar Ucrania, aunque se desconoce el motivo del viaje o la zona exacta. Esas mismas fuentes no descartan que el itinerario cambiase después de su salida de Estados Unidos.

Horas después de la gala, parece llegar la confirmación que Penn estaba, efectivamente, de camino a Ucrania. Lo hizo el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que publicó en X una foto junto al actor de Mystic River o Yo soy Sam en su despacho junto a un mensaje de agradecimiento.

"Sean, gracias a ti sabemos lo que es ser un verdadero amigo de Ucrania. Nos has apoyado desde el primer día de la guerra a gran escala. Y sigues haciéndolo a día de hoy y sabemos que seguirás apoyando a nuestro país y a nuestra gente", reza el texto del mandatario ucraniano.

Sean, thanks to you, we know what a true friend of Ukraine is.

You have stood with Ukraine since the first day of the full-scale war.

This is still true today.

And we know that you will continue to stand with our country and our people. pic.twitter.com/wGneO1rqJI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2026

La ausencia de Penn en los Oscar 2026 encaja con su imagen pública, marcada por el activismo político y humanitario. El tres veces ganador del Oscar ha pasado largas temporadas en Ucrania desde 2022, cuando comenzó a rodar Superpower, documental centrado en la invasión rusa y en la figura de Volodímir Zelenski. Durante una de sus visitas, le prestó una de sus estatuillas al presidente ucraniano y le dijo que podía devolverla cuando ganara la guerra.

Hijo de Leo Penn, actor cuya carrera cinematográfica quedó truncada en los años cincuenta tras ser incluido en la lista negra por negarse a colaborar con el Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes, Penn ha mantenido durante décadas un compromiso con diferentes causas políticas y una relación tensa con el poder.

En 2002, publicó un anuncio en The Washington Post en el que se oponía a los planes de George W. Bush para invadir Irak. Dos meses después viajó a Bagdad, donde sostuvo públicamente que Irak no disponía de armas de destrucción masiva. Retomó la cuestión dos años más tarde al recoger el Oscar por Mystic River. "Si hay algo que los actores saben, aparte de que no había armas de destrucción masiva, es que no existe lo mejor en interpretación", afirmó en su discurso.

Su historial de activismo también incluye su participación en tareas de rescate en Nueva Orleans tras el huracán Katrina, así como la creación en 2010 de la organización hoy conocida como Core, que levantó en Haití un campamento para más de 50.000 personas desplazadas. Un año antes, al recoger su Oscar por Milk, proyecto en el que dio vida al activista por los derechos del colectivo homosexual Harvey Milk, Penn pronunció otro discurso de fuerte carga política.

"Es un buen momento para que aquellos que votaron a favor de la prohibición del matrimonio igualitario se sienten, reflexionen y esperen una gran vergüenza en los ojos de sus nietos si siguen defendiendo eso. Tenemos que tener los mismos derechos para todos", expresó Penn desde el escenario.

Uno de los primeros indicios conocidos del activismo de Penn se sitúa a mediados de los años 80. Según la biografía de Madonna, con quien estuvo casado entre 1985 y 1989, el actor trató de ayudar a un amigo íntimo de la cantante comprando en México medicamentos contra el VIH que todavía no estaban aprobados en Estados Unidos.

PENN IGUALA A JACK NICHOLSON, DANIEL DAY-LEWIS Y WALTER BRENNAN

A sus 65 años, Penn acumula seis nominaciones al Oscar y tres victorias. Las dos anteriores llegaron por Mystic River y Milk, mientras que también fue candidato por Pena de muerte, Acordes y desacuerdos y Yo soy Sam. Con esta nueva estatuilla, iguala el récord de victorias interpretativas en categoría masculina y se suma al reducido grupo de actores formado por Jack Nicholson, Walter Brennan y Daniel Day-Lewis.

En los Oscar 2026, Penn se impuso a Stellan Skarsgrd, nominado por Valor sentimental, Jacob Elordi por Frankenstein, Delroy Lindo por Pecadores y Benicio Del Toro, también por Una batalla tras otra. Además del galardón al mejor actor de reparto de Penn, el filme de Paul Thomas Anderson protagonizado por Leonardo DiCaprio se alzó con los premios a mejor película, mejor dirección, mejor guion adaptado, mejor montaje y mejor casting, convirtiéndose así en el título más premiado de la noche.