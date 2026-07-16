Confirmada la causa de la muerte de Sam Neill

Archivo - El actor Sam Neill en el Sitges Film Festival 2019 - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Sam Neill, actor neozelandés que dio vida al Dr. Alan Grant en Parque Jurásico (Jurassic Park) y apareció en títulos como El piano, La caza del Octubre Rojo o la serie Peaky Blinders, falleció el pasado lunes 13 de julio, a los 78 años. El intérprete, que en 2022 había sido diagnosticado con un linfoma angioinmunoblástico de células T en fase 3, un tipo de cáncer de sangre, había confirmado meses atrás estar libre de la enfermedad. Ahora, se ha revelado la causa del fallecimiento.

"Sam falleció a causa de una neumonía. Antes de enfermar, Sam había luchado valientemente y vencido un linfoma gracias a un nuevo tratamiento denominado terapia CAR-T", expuso el representante del actor, Philip Grenz, en un comunicado, según recoge The Guardian. Grenz explicó que daba a conocer la causa de la muerte tras hablar con la familia y debido a las "inexactitudes y falsedades absolutas" aparecidas en los medios de comunicación.

Cabe decir que, aunque en un principio no se reveló la causa de la muerte, sí que se especificó que no había sido por el cáncer y ciertas informaciones que surgieron después ya apuntaban que había estado enfermo de neumonía. La expareja del actor, la periodista Laura Tingle, declaró además que la lucha contra el cáncer le había dejado en una posición delicada.

"La verdad es que llevaba al menos los últimos cinco años luchando intensamente contra diversas formas de cáncer, y eso pasa factura al organismo de cualquiera; se había sometido a muchas sesiones de quimioterapia y a mucha inmunoterapia y, afortunadamente, al final había conseguido curarse del cáncer de sangre que padecía", expuso Tingle en declaraciones a ABC Radio Sydney. "Pero eso le dejó bastante debilitado en cuanto a su sistema inmunológico y creo que su pobre cuerpo simplemente se agotó un poco, como es lógico", añadió.

DONATIVOS EN MEMORIA DE SAM NEILL

"Dado que Sam era un hombre muy reservado que detestaba el alboroto, su familia le rendirá homenaje con una ceremonia conmemorativa privada en su granja de Nueva Zelanda, en una fecha aún por determinar", continúa el comunicado, en el que Grenz agradece que se respete su privacidad.

"Para aquellos que deseen honrar la memoria de Sam, en lugar de enviar flores, su 'whanau' (familia en maorí) pide que se realicen donativos a alguna de las causas que más le importaban", añadió el representante. Dichas causas incluyen la Fundación del Hospital Dunstan, en Central Otago; la Fundación Snowdome, con la que el actor colaboraba para mejorar el acceso a los tratamientos contra el cáncer de sangre (incluida la terapia que él mismo había recibido) y cualquier organización benéfica neozelandesa destinada a proteger la fauna y flora locales.

En el mensaje, el representante recordó también los últimos trabajos de Neill, indicando que, además de haber estado a cargo de su galardonada bodega, Two Paddocks, "había rodado cuatro proyectos consecutivos durante el último año, todos los cuales se estrenarán en los próximos meses". Estos proyectos incluyen The Last Resort y Godzilla x Kong: Supernova.