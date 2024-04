Taylor Swift sorprende con The Tortured Poets Department, su nuevo disco doble con 31 canciones

MADRID, 19 Abr. (CulturaOcio) -

The Tortured Poets Department, el undécimo álbum de Taylor Swift ya ha visto la luz. El nuevo trabajo de la exitosa artista estadounidense ha sorprendido a sus fans con un doble disco que incluye 15 canciones secretas que no anunció en el tracklist del álbum.

Y es que dos horas después del debut de The Tortured Poets Department, Swift ha lanzado otra versión del álbum titulado The Anthology, donde a las 16 canciones ya anunciadas por la cantante se les han sumado otras 15 nuevas pistas en un disco doble sorpresa que cuenta con un total de 31 piezas.

Swift ha compartido a través de Instagram esta noticia. "Es una sorpresa de las 2 de la madrugada: The Tortured Poets Department es un álbum DOBLE secreto. He escrito tanta poesía torturada en los dos últimos años y quería compartirla con todos vosotros, así que aquí tenéis la segunda parte de TTPD: The Anthology. 15 canciones extra. Y la historia ya no es mía solamente... es de todos vosotros", rezaba el pie de foto que ha publicado la cantante.

De esas 15 canciones sorpresa, cuatro de ellas ya habían sido anunciadas pero como bonus track que, en formato físico, estaban separados dependiendo de la edición adquirida. Ahora, tanto estas pistas como las 15 nuevas están disponibles en las versiones físicas y digitales de The Tortured Poets Department.

Sin embargo, este anuncio no ha pillado de imprevisto a los fans más entregados de Swift, y es que, como ya es habitual en sus debuts, la artista ha lanzado sutiles pistas a lo largo de la promoción del álbum.

Comenzó en The Grove, el famoso centro comercial de Los Ángeles donde estrenó su película. En la cartelera de la entrada colocó un anuncio de la plataforma de música Spotify, promocionando el lanzamiento de su trabajo. El reloj sobre el anuncio marcaba las dos, coincidiendo con la hora a la que The Anthology se ha estrenado.

El pasado miércoles, Swift publicó un breve adelanto que mostraba la transición de Midnights, su anterior álbum, a Tortured Poets Department, marcando el inicio de esta nueva era. El teaser comenzaba, también, enfocando un reloj que, de nuevo, tenía las manecillas paradas en el dos.

Además, antes del estreno oficial de las pistas en la medianoche del viernes en Estados Unidos, la cantante publicó una cuenta atrás de dos horas en su perfil de Instagram.

De esta manera, las nuevas canciones sorpresas se han librado de la filtración que sufrió el álbum a horas de su lanzamiento. Y es que las 16 primeras pistas se pudieron escuchar en alta calidad y al completo antes de su lanzamiento oficial.

Esta es la lista de las nuevas canciones que conforman la Antología de The Tortured Poets Department:

The Black Dog

imgonnagetyouback

The Albatross

Chloe or Sam or Sophia or Marcus

How Did It End?

So High School

I Hate It Here

thanK you aIMee

I Look in People's Windows

The Prophecy

Cassandra

Peter

The Bolter

Robin

The Manuscript