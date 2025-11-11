La conexión secreta entre Stranger Things y Predator: Badlands

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Predator: Badlands, la nueva entrega de la icónica saga de acción dirigida por Dan Trachtenberg, ya está en los cines. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que la película escondiera una sorprendente conexión con Stranger Things que ha pasado prácticamente desapercibido entre los fans de ambas franquicias.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Se trata de Matt y Ross Duffer, aunque su aparición no es física en Predator: Badlands, sino que tiene lugar a través de sus voces. Los creadores de Stranger Things, cuya quinta y última temporada arrancará en Netflix el 26 de noviembre, se encargan de dar voz al ordenador de a bordo de la nave Yautja que pertenecía a Kwei (Mike Homik), el hermano de Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), antes de que este la heredara.

Lo curioso de este cameo no es solo que implique a los hermanos Duffer, sino que encaja dentro del propio juego de dobles papeles que propone la película. Por ejemplo, Schuster-Koloamatangi interpreta tanto a Dek como a Njohrr, el llamado Depredador Alfa y padre de Dek y Kwei; Elle Fanning encarna a Thia y también a su "hermana", la androide Tessa de Weyland-Yutani; mientras que Cameron Brown da vida al Drone Synth, es decir, a los distintos sintéticos de la corporación que operan bajo el mando de Tessa.

No obstante, aunque inesperada, la aparición vocal de los Duffer cobra más sentido al tener en cuenta que se trata de un guiño oculto de Trachtenberg a Star Wars: El despertar de la Fuerza, dirigida por J.J. Abrams. Según explicó el realizador en una entrevista con Empire, se inspiró en el tráiler del Episodio VII, que introducía la idea de que un stormtrooper, Finn (John Boyega), podía convertirse en protagonista y héroe.

Además de ese planteamiento subversivo dentro del universo Star Wars, la película también destacó por incluir numerosos cameos de celebridades, lo que habría servido de referencia para la participación de los hermanos Duffer en Predator: Badlands. Por tanto, este cameo de los Duffer no solo funciona como un guiño a la avalancha de apariciones estelares de Star Wars: El despertar de la Fuerza, sino también como una ingeniosa referencia a su propia serie, Stranger Things.

Y es que la película original de Predator, protagonizada por Arnold Schwarzenegger en 1987, ha sido homenajeada en más de una ocasión dentro de la ficción de Netflix. De hecho, en la cinta de John McTiernan, uno de los soldados que aparece asesinado por el Yautja en la selva se llamaba Jim Hopper, el mismo nombre que recibe el personaje interpretado por David Harbour en Stranger Things.