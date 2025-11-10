Así conecta Predator: Badlands con Alien y toda la saga Depredador

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en cines Predator: Badlands, la nueva entrega de la saga dirigida por Dan Trachtenberg (Predator: La presa) y protagonizada por Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi. A través de una premisa de supervivencia y caza en territorio hostil, la película incluye elementos troncales de la saga Alien que establecen bases comunes entre ambas franquicias de cara a un crossover que priorice coherencia narrativa frente al cameo estridente.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Aunque no aparecen xenomorfos, Badlands consolida puentes con la franquicia Alien a través de la figura de los sintéticos y de la corporación Weyland-Yutani, la empresa de la saga que busca capturar a estas criaturas para experimentación y aplicaciones médicas y militares. Fanning interpreta a Thia, una androide averiada de Weyland-Yutani, y a Tessa, su hermana sintética, que lidera un destacamento de la compañía con el objetivo de capturar especímenes peligrosos y apropiarse de tecnología Yautja, la raza de los depredadores.

La propia trama evoca la política corporativa vista desde El octavo pasajero hasta las recientes Alien: Romulus y la serie Alien: Planeta Tierra, pues el conflicto que vertebra Badlands enfrenta al Yautja Dek con el contingente de Weyland-Yutani comandado por Tessa. La corporación actúa con la frialdad de siempre y muestra especial interés por cualquier tecnología depredadora.

El código Yautja de la caza honorable colisiona así con el pragmatismo empresarial de convertir todo ser vivo en herramienta o arma, y la segunda mitad del filme intensifica esa deriva con sintéticos armado y un asalto de Dek contra unidades sintéticas de la compañía, abriendo la puerta a futuras represalias corporativas contra su especie.

La película no muestra un crossover de Alien y Predator al uso, pero prepara el terreno. Por un lado, demuestra que Weyland-Yutani ha estudiado y archivado encuentros con los Yautja, lo bastante como para reconocerlos, temerlos y codiciar su tecnología; por otro, sitúa a la corporación como antagonista natural de los clanes de cazadores.

El refuerzo temático con Alien llega después de que Romulus reactivase el interés por la ciencia corporativa en torno al xenomorfo, mientras que Planeta Tierra, serie creada por Noah Hawley, sitúa a Weyland-Yutani y otras megacorporaciones gobernando en el año 2120, con sintéticos e híbridos en juego y nuevos incidentes biológicos en la propia Tierra. En ese tablero, Badlands funciona como pieza lateral que perfila motivaciones, archivos y protocolos de la compañía también frente a los Yautja.

Desde marzo de 2019, Disney es dueña de 20th Century Studios y de las IP de Alien y Predator tras adquirir 21st Century Fox. La operación integró ambas marcas bajo un mismo paraguas, allanando la coordinación de planes a medio plazo para un posible crossover. Los anteriores cruces entre ambas sagas se reducen a dos títulos, AVP: Alien vs. Predator (2004) y Aliens vs. Predator: Requiem (2007), que nacen del cruce popularizado en los cómics de Dark Horse a finales de los ochenta. Suelen considerarse líneas paralelas o spin-offs cuyo encaje canónico dentro de las cronologías principales de Alien y Predator se sigue cuestionando.

Por el momento no hay una colisión entre Alien y Predator formalmente anunciada, pero 20th Century Studios ha dejado la puerta abierta. Su presidente, Steve Asbell, admitió que "probablemente" sucederá y precisó que "no se llamará simplemente Alien vs. Predator ni será como las películas originales, sino que nacerá orgánicamente de estas dos franquicias". Declaraciones que coinciden con las de Dan Trachtenberg, que ha defendido una conexión "más elegante" entre ambos universos.