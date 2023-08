El tatuaje del Joker de Jared Leto del que se arrepiente el director de Suicide Squad

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Uno de los puntos más criticados de la versión de Escuadrón Suicida del año 2016 fue el Joker de Jared Leto. Warner Bros. cortó la mayoría de sus escenas y a muchos fans tampoco les gustó la caracterización del personaje. Algo de lo que, tal y como ha reconocido el director David Ayer, tiene él mismo la culpa. De hecho, se arrepiente de algunas decisiones al respecto.

El cineasta, que defiende que su vapuleada película en realidad era mucho mejor hasta que desde el estudio se hizo un montaje alternativo, ha confirmado que los tatuajes que lleva el Joker de Leto son cosa suya. Y actualmente ya no los ve con tan buenos ojos como durante el rodaje.

A través de Twitter, un fan le preguntó de quién fue la idea del tatuaje en la frente en el que puede leerse "Damaged" ("Herido" en español). Otro seguidor criticó que seguro que no contestaría porque fue idea suya, pero que tanto Ayer como Zack Snyder culpan a otros de las cosas que no salieron bien de sus películas.

Ese usuario también aseguraba que, en el caso de Snyder pudo verse la visión original del director y que también "apestaba". Finalmente, Ayer sí contestó, y aunque hizo caso omiso a los ataques a Snyder y a su filme, confirmó las sospechas del tatuaje del Joker. "La idea del tatuaje es 100% mía", comienza.

I own the tattoo idea 100%



It was my choice. Original idea is it would say “Blessed” and not “Damaged”



Now having said that — I regret that decision. It created acrimony and division.



Not every idea is a good idea.



And I’ll just be in the corner here while the internet… https://t.co/8no7KQy1Oe