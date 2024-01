David Ayer tira la toalla con el Ayer's Cut de Escuadrón Suicida: "He acabado con DC"

MADRID, 4 Ene. (CulturaOcio) -

David Ayer llevaba años luchando para que DC le permitiera realizar su montaje del director de Escuadrón Suicida. La película, estrenada en 2016, fue un éxito de taquilla pero recibió muy malas críticas. Algo que el cineasta justificó por los cambios que el estudio llevó a cabo en la sala de edición. Sin embargo, finalmente ha decidido dejar de intentarlo.

A través de su perfil de X (Twitter), el director ha asegurado que ha terminado con su batalla para poder estrenar el conocido como Ayer's Cut. "He acabado con DC", expone ante la pregunta de un seguidor. El comentario ha desatado una lluvia de reacciones, pues sembraba la duda de si se refería a realizar hipotéticos filmes en el nuevo DCU o a su denostada cinta.

Por ello, Ayer expresó que no tiene intención de regresar en ninguno de los dos casos. "No. Terminado es terminado. Muy triste. Estaréis bien después de una buena llorera. Yo me siento más saludable. Es una herida que necesita sanar", revela en un tuit ya eliminado. Ante ese comentario, sus fans le enviaron numerosos mensajes de ánimo.

Y es que dichos comentarios llegan tan solo unos meses después de que el propio Ayer revelara que James Gunn, nuevo copresidente de DC Studios junto a Peter Safran, le había prometido la oportunidad de estrenar el Ayer's Cut. "Gunn me dijo que tendrá su momento", comentaba en agosto.

