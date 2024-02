Comparan al Bill Skarsgard del remake de El Cuervo con el Joker de Jared Leto: "Parece hecho por IA"

MADRID, 29 Feb. (CulturaOcio) -

Las primeras imágenes del remake de El Cuervo ya han visto la luz. La nueva adaptación de la novela gráfica de James O' Barr se estrenará el 7 de junio y estará protagonizada por Bill Skarsgard, que toma el testigo de Brandon Lee, quien falleció durante el rodaje de una escena en marzo de 1993.

El intérprete que dio vida a Pennywise en la última versión cinematográfica de It aparece en las imágenes con una caracterización extrema y algo distinta a lo que esperaban algunos fans. Y es que, aunque lleva el clásico maquillaje gótico del letal personaje una vez que regresa de entre los muertos, lo que más han llamado la atención son los tatuajes que lleva en su torso.

Y las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, y muchos han coincidido en señalar las semejanzas con el Joker de Jared Leto en Escuadrón Suicida (2016), del Universo Extendido de DC. "REALMENTE no tiene por qué ser tan provocador. Ya tenemos a Jared Leto... y ni siquiera lo queríamos", se lamenta un usuario de X (Twitter).

It REALLY doesn't need to be this edgy. We already have Jared Leto...and we didn't even want that. https://t.co/ykLHIriaNu pic.twitter.com/rDa4nE5PCF — KiraBear (@KiraScribbles) February 28, 2024

"Primero: parece hecho por IA. Segundo: parece que lo diseño el mismo que al Joker de Jared Leto... Hermano, es puto horrible. Me río, pero es que Dios... Yo igual me quedo con la original de Brandon Lee que es mi favorito. Yo pondría a Jason Momoa para hacer de El Cuervo la verdad", señala otro, disconforme con lo visto en las imágenes. "¿Cómo puedes pasar de Brandon Lee a esta mierda estilo el Joker de Jared Leto?", critica un tercero.

Primero: parece hecho por IA

Segundo: parece que lo diseño el mismo que al joker de Jared Leto...

Hermano es puto horrible 🤣 me río pero es que dios... Yo igual me quedo con la original de Brandon Lee que es mi fav.

Yo pondría a Jason Momoa para hacer de el cuervo la verdad https://t.co/OTJQClivaY pic.twitter.com/rjrbxpelMA — BrianBlu3 🇮🇨 (@97Aitor) February 29, 2024

How you gonna go from Brandon Lee to this Jared Leto Joker style bullshit. https://t.co/5nwU5xXIM9 pic.twitter.com/ZVJuAySjDR — Phil (@NuckingFuts24) February 28, 2024

"Quiero ver El Cuervo, no otra versión de Jared Leto como el Joker de Escuadrón Suicida. Diseño de personaje horrible", expresa un fan. "El Cuervo de Bill Skarsgrd se parece más al Joker de Jared Leto que al icónico Cuervo interpretado por el fallecido Brandon Lee. No me gusta nada ese diseño de imagen putero que le pusieron", indica otra más.

I want to watch The Crow, not another version of Jared Leto as the Joker from Suicide Squad. Horrible character design. #TheCrow https://t.co/7zlw2qKRS0 pic.twitter.com/ZtEJSZLvaQ — MimiPRGameFreak 🎮🇵🇷 (@MimiPRGameFreak) February 28, 2024

El Cuervo de *Bill Skarsgård* se parece más al Guasón de Jared Leto que al icónico cuervo interpretado por el fallecido Brandon Lee.

No me gusta nada ese diseño de imagen pitero que le pusieron. pic.twitter.com/5fS5TFrIuz — Nubia2 🌧 (@Nubiap38) February 28, 2024

"El Joker de Heath Ledger está basado en el cuervo de Brandon Lee, bien pues ahora El Cuervo de Bill Skarsgard parece estar basado en el Joker de Jared Leto... Las matemáticas no fallan y el nuevo Cuervo apunta a ser un mojón de proporciones iguales al Joker de Leto", vaticina uno más. Y es que, de hecho, el nombre de Jared Leto se convirtió en tendencia en la red social tras la publicación de las imágenes. "Jared Leto entrando a Twitter solo para ver que es tendencia por algo que no tiene absolutamente nada que ver con él", se ríe otro.

El joker de Heath Ledger, está basado en el cuervo de Brandon Lee, bien pues ahora el cuervo de Bill Skarsgard parece estar basado en el joker de Jared Leto... Las matemáticas no fallan y el nuevo Cuervo apunta a ser un mojón de proporciones iguales al joker de Leto. pic.twitter.com/wxzWlJqYcS — Slaapk0p (@Slaapk0p_) February 28, 2024

Jared Leto jumping on Twitter only to see that he’s trending for something that has absolutely nothing to do with him. pic.twitter.com/4TMwyLSrgy — Epic Film Guys ® (@EpicFilmGuys) February 28, 2024

En general, las imágenes de El Cuervo han decepcionado enormemente a los fans, que esperaban una apariencia mucho más fiel al material de partida. "Oh, esto no se ve nada bien. El Cuervo necesita tener una cierta estética", recuerda @AGramuglia. "Para contextualizar, un rápido recordatorio de cómo se veían algunas de las otras versiones en pantalla de El Cuervo. De nada", muestra un fan, compartiendo cuatro imágenes de las adaptaciones anteriores del personaje.

Oh this doesn't look right at all.



The Crow needs to have a certain aesthetic. https://t.co/uUZBrOKgHf — Ant 💀 Waiting on Edits For My Novel (@AGramuglia) February 28, 2024

For context, a quick reminder of what some of the other on-screen versions of The Crow have looked like.



You’re welcome. pic.twitter.com/rf4ocurJIP — Epic Film Guys ® (@EpicFilmGuys) February 28, 2024

"Si yo te muestro esto y te digo que es El Cuervo vos no me creerías... Esto es un insulto, es una falta de respeto total", publica entristecido otro. "Obviamente, no se puede llegar a ninguna conclusión con unas pocas imágenes fijas de una película. pero...", deja caer @ReelTalker.

Si yo te muestro esto y te digo que es El Cuervo vos no me creerías... Esto es un insulto, es una falta de respeto total. pic.twitter.com/uZ31nfEnJw — S🅰️nti Carp 🌟🌟🌟🇦🇷 (@SantiCa55325112) February 28, 2024

you obviously can't come to any conclusion with a few stills from a film. but... *gulp* #TheCrow pic.twitter.com/Fubg5iMxwV — Candice Frederick (@ReelTalker) February 28, 2024

Eso sí, también hay quienes han querido optar por darle su confianza al remake y, sobre todo, al actor. "Veo mucho odio a Bill en mi Twitter. Es un fastidio. Es un actor fantástico. Confío en él e iré a ver El Cuervo", defiende una usuaria. "Voy a darle una oportunidad al remake de El Cuervo. Bill Skarsgard es un intérprete dedicado que se esfuerza mucho. Aunque la actuación de Brandon Lee en la película original es inmejorable, si hubiera que hacer un remake, me alegra que sea un actor apasionado por su oficio", celebra @JohnMovieWatch.

i’m seeing so much bill hate on my timeline. it’s such a bummer. he is such a fantastic actor. i trust him & will be seated for #thecrow pic.twitter.com/tlkQrV9o9l — megan (@meganxmarie) February 28, 2024