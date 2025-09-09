Archivo - Cillian Murphy, protagonista de Peaky Blinders, actualiza el estado de The Immortal Man, que ya tiene fecha - NETFLIX - Archivo

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Cillian Murphy volverá a interpretar al carismático Thomas Shelby en The Immortal Man. Las informaciones más recientes parecen haber revelado cuándo verá la luz la película de Peaky Blinders, que cuenta con Tom Harper en la dirección.

Según The Observer, aunque por ahora no tiene fecha concreta para su lanzamiento, The Immortal Man, que terminó su filmación el pasado diciembre, llegará a Netflix en algún punto del próximo año. Por otra parte, en una extensa entrevista con el medio, Murphy asegura que aún no ha asimilado del todo su regreso como el líder del clan Shelby y ahora es consciente del impacto que este personaje ha tenido en su vida.

"Me di cuenta de que he estado interpretando al personaje durante una cuarta parte de mi vida, lo cual es un poco loco", expresó. Asimismo, está convencido de que el filme de Peaky Blinders sirve como un gran cierre al recorrido de su personaje en la serie.

"Conseguimos un guion realmente bueno y siento un compromiso hacia los fans, ya que, en muchos aspectos, fueron ellos quienes lograron que la serie tuviese el éxito que tiene. Es un cierre perfecto para las 36 horas de televisión", afirmó Murphy.

Los motivos por los que The Immortal Man aún no se ha estrenado en Netflix no están claros. Sin embargo, esto no es necesariamente motivo de preocupación, ya que otros largometrajes de la compañía suelen contar con espacios de tiempo prolongados entre su rodaje y estreno.

Es el caso de Frankenstein, de Guillermo del Toro, la cual terminó de filmarse en octubre de 2024 y verá su lanzamiento en noviembre de este año. Dado que el rodaje de The Immortal Man concluyó en diciembre de 2024, es probable que su lanzamiento se produzca durante la primera mitad del próximo año, así como que Netflix anuncie pronto la fecha oficial y lance un tráiler antes de que termine este 2025.

En cuanto a los comentarios de Murphy, el actor, que estrenará el 3 de octubre la película Steve, adaptación cinematográfica de la novela Shy (2023) de Max Porter, parece confirmar que la película de Peaky Blinders marcará el final de la historia de Tommy Shelby. Por lo tanto, aunque una secuela parezca improbable, siempre existe la posibilidad de que su creador, Steven Knight, encuentre otra historia lo bastante interesante para continuar explorando el personaje.

Dicho esto, la película contará con grandes fichajes como Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin), Rebecca Ferguson (Silo) o Tim Roth (Pulp Fiction), que se suman al universo de Peaky Blinders. Además, también volverán algunas de las estrellas invitadas que aparecieron en la serie, como Stephen Graham (Venom: El último baile), que volverá a interpretar a Hayden Stagg, y también podría hacerlo Tom Hardy retomando su papel de Alfie Solomons.

Por otro lado, Netflix ya anunció que hay dos spin-offs de Peaky Blinders en marcha, uno ambientado en Boston y otro, una precuela centrada en Elizabet 'Polly' Gray, la matriarca del clan Shelby a la que interpretó Helen McRory, quien falleció en abril de 2021.