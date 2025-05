En marcha la serie secuela de Peaky Blinders con grandes cambios para Tommy Shelby (Cillian Murphy)

MADRID, 30 Abr. (CulturaOcio) -

La franquicia Peaky Blinders continuará con The Immortal Man, película que finalizó su rodaje el pasado diciembre y que todavía no tiene fecha de estreno, pero que se espera que llegue a las salas en 2025. Parece que la saga continuará expandiéndose, ya que los rumores apuntan a que hay una nueva serie en marcha.

Según The Sun, Peaky Blinders continuará con una nueva serie secuela que estará ambientada en la década de 1950. Según el medio, el rodaje comenzará el próximo verano. Los directivos de la BBC quieren tener los episodios listos para su emisión en 2026, con el objetivo de aprovechar el renovado interés que despertará la marca tras el estreno de la película a finales de este año.

"La sexta temporada de Peaky Blinders se suponía que sería la última, y la película sería la despedida final de la historia. Pero el creador de la serie, Steven Knight, no pudo resistirse a volver a su historia -su creación más famosa- y ha estado dejando pistas de que quería regresar para hacer más", declaró una fuente a The Sun.

"Pero el hecho de que la BBC haya dado luz verde oficialmente al proyecto y que la preproducción ya esté en marcha será una gran noticia para los fans de la serie, que fue un gran éxito para la cadena", agrega el informante.

Peaky Blinders se emitió entre 2013 y 2022, y su historia comienza en 1919 y abarca las décadas de los 20 y los 30. La historia de la nueva serie o continuación daría otro salto temporal hasta medidados de la década de los 50, lo cual tiene sentido considerando que The Immortal Man tiene lugar durante la Segunda Guerra Mundial.

The Sun afirma que Cillian Murphy, quien aparece en la nueva película retomando su rol de Tommy Shelby, podría regresar también en la serie, pero esta vez en el rol de una "figura paterna" para los miembros más jóvenes de la banda. "Sería un papel similar al de su tía Polly Gray, interpretada por la fallecida Helen McCrory", recalca el medio.

Knight ya dejó caer anteriormente que The Immortal Man es "el primer capítulo" de una nueva era de Peaky Blinders, insinuando posibles continuaciones después del estreno del largometraje. Knight, guionista y coproductor de The Immortal Man, decidió hacer la película tras descartar una séptima temporada de Peaky Blinders debido a los problemas causados por la pandemia de COVID-19. El realizador de la serie, Tom Harper, dirige The Immortal Man, en la que Murphy regresa junto a Packy Lee (Johnny Dogs), Ned Dennehy (Charlie Strong) e Ian Peck (Curly). La película también cuenta con la participación de Rebecca Ferguson y Barry Keoghan en papeles aún no revelados.