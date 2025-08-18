El Frankenstein de Guillermo del Toro se prepara para los Oscar y ya tiene fecha en cines

Frankenstein de Guillermo del Toro ya tiene fecha de estreno en cines y en Netflix - NETFLIX

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

La nueva adaptación cinematográfica de Frankenstein, el clásico de Mary Shelley, ya tiene fecha de estreno. La cinta dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth llegará a salas de cine el próximo 24 de octubre y apenas dos semanas después, el 7 de noviembre, aterrizará en la plataforma.

Con este estreno limitado en cines, está claro que Netflix apuesta por el Frankenstein de del Toro como una de sus grandes apuestas de cara a la temporada de premios, considerando su fecha de lanzamiento a fin de año y su doble estreno en cines y Netflix.

El cineasta mexicano, responsable de títulos como Hellboy, El laberinto del fauno, Pacific Rim o la multioscarizada La forma del agua, ya le ha dado réditos a Netflix en la temporada de premios, logrando en 2023 el Oscar a la mejor película de animación con su versión de Pinocho.

Cabe recordar que Frankenstein no es la única apuesta del gigante de la gran 'N' de cara a la temporada de premios ya que en el horizonte también aparecen el estreno de A House Of Dynamite, lo nuevo de Kathryn Bigelow tras ocho años retiro; Jay Kelly, un drama dirigido por Noah Baumbach y protagonizado por George Clooney, The Ballad of a Small Player, filme dirigido por Edward Berger con un reparto encabezado por Colin Farrel y Tilda Swinton y Nouvelle Vague, la cinta de Richard Linklater que triunfó en el pasado Festival de Cannes.

Junto al anuncio de la fecha de estreno, Netflix ha publicado nuevos carteles con el mensaje de "Solo los monstruos juegan a ser dios". En este punto cabe destacar que Isaac interpretará a Victor Frankenstein, un irreconocible Elordi se pondrá en la piel de la monstruosa criatura, y Goth dará vida a Elizabeth Lavenza, la prometida del ambicioso científico.

'Frankenstein', escrita y dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, llega a Netflix el 7 de noviembre. pic.twitter.com/tA4fldmScx — Netflix España (@NetflixES) August 18, 2025

Del Toro, que escribe y dirige el filme, afirmó que lleva 25 años soñando con hacer esta adaptación. "Esta es, para mí, la culminación de un viaje que ha ocupado la mayor parte de mi vida", añadió el director. En declaraciones recientes a Vanity Fair declaró su amor tanto a la autora del clásico, al ilustrador Bernie Wrightston y al actor que en las pasadas adaptaciones dio vida al monstruo, Boris Karloff. "Mary Shelley y Bernie Wrightson y Karloff son tan importantes para mí como mi padre y mi madre. Ellos dieron a luz lo que soy, y punto", declaró dejando claro que pretende hacer otra cosa.

Junto a los mencionados Isaac, Elordi y Goth, completan el reparto de la película Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Charles Dance y Christoph Waltz.