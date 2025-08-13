Cillian Murphy, director de reformatorio en el desquiciado tráiler de Steve, el nuevo drama de Netflix

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

Steve, la adaptación de la novela de Max Porter de 2023, Shy, dirigida por Tim Mielants, aterrizará en Netflix el 3 de octubre tras su presentación en la 50.ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, que se celebrará en septiembre. A modo de aperitivo, la plataforma ha lanzado un intenso tráiler con Cillian Murphy interpretando al director de un conflictivo reformatorio que intenta evitar el cierre del centro.

"Les hemos pedido a todos que se describan en tres palabras", se escucha decir a una mujer mientras Steve es grabado en un aula del reformatorio. "Vale. Muy, muy cansado", responde el personaje de Murphy en el tráiler que muestra fugaces imágenes del director intentando parar la pelea entre varios internos antes de dar voz a los mismos para que se autodefinan.

"Son unos jóvenes extraordinariamente complejos", remarca Steve, al tiempo que el adelanto revela el distinto carácter de varios de estos conflictivos chicos, que no dejan de drogarse ni pelear. Pero Steve no está dispuesto a tirar la toalla, especialmente con Shy (Jay Lycurgo), un adolescente con problemas para controlar sus impulsos violentos y autodestructivos.

"No estás solo, Shy", le asegura Steve al joven, que se encuentra atrapado en una espiral de violencia. "¿Y tú, Steve? Hablemos de ti", responde desafiante. Y es que, además de lidiar con sus conflictivos internos, el director también tendrá que enfrentarse a sus propios demonios, acuciado de problemas de acciones y salud mental.

"Steve, director de un reformatorio para chicos problemáticos, lucha por seguir adelante con su trabajo mientras intenta controlar su salud mental. Al mismo tiempo, Shy, un interno problemático, navega entre sus tendencias violentas y su fragilidad, dividido entre su pasado y sus perspectivas de futuro", reza la sinopsis.

Dirigida por Tim Mielants, quien ya trabajó con Murphy en varios episodios de Peaky Blinders y en la cinta Small Things Like These', a partir de un guion de Porter, Steve también cuenta en su reparto con Tracey Ullman (El show de Larry David), Simni Ajikawo (Venom: Habrá matanza) y Emily Watson (The Legend of Ochi). Alan Moloney y Tina Pawlik, junto a Murphy, son los productores del filme, mientras que Porter también ejerce de productor ejecutivo.