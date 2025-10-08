Rebecca Ferguson confirma a Lady Jessica en Dune 3, aunque con un gran cambio

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

Dune: Parte Tres, que adaptará la segunda novela de la saga escrita por Frank Herbert, El mesías de Dune, comenzó su rodaje en julio con vistas a estrenarse el 18 de diciembre de 2026. Tras la confirmación del regreso de varios intérpretes de la saga en esta tercera entrega, Rebecca Ferguson ha desvelado que volverá a encarnar a Lady Jessica, aunque con menos peso que en los capítulos previos.

"No tengo un gran papel en Dune 3; [Jessica] apenas aparece en el libro. No estoy segura de que tuviera que aparecer, pero Denis tuvo una pequeña idea", señala la actriz en una entrevista con IndieWire, donde adelanta que su fichaje parece estar motivado por una idea original del director, Denis Villeneuve, para la trama que no necesariamente forma parte del material que adapta. "El guion es fenomenal. Es un libro tan denso, hay muchísimo que contar", amplía la intérprete, prometiendo una ambiciosa tercera parte, de la que añade que "Denis quiere que haya ciertas conexiones con el libro, y todo lo que toca es fenomenal".

Tras el anuncio del regreso de Ferguson, conviene recordar que, en Dune: Parte Dos, lo último que se muestra de Lady Jessica es su consolidación como Reverenda Madre tras superar el ritual del Agua de la Vida a la par que orquesta la dimensión religiosa de la profecía para afianzar el liderazgo de Paul Atreides entre los Fremen. El arco del personaje se cierra tras la puesta en marcha de la guerra santa, para la que tuvo gran impacto la influencia de Lady Jessica.

Además de Ferguson, Timothée Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani), Florence Pugh (princesa Irulan), Jason Momoa (Duncan Idaho), Josh Brolin (Gurney Halleck) y Anya Taylor-Joy (Alia) retoman sus personajes en el tercer filme. Pero, a diferencia de Dune 2, los rumores apuntan a que Chalamet y Zendaya no serán los protagonistas de la historia, que pasará a centrarse en los personajes de Momoa, Taylor-Joy y Pugh.

Respecto a la presencia de Momoa en el reparto, que en la primera entrega dio vida a Duncan Idaho, el aguerrido espadachín mentor de Paul Atreides que moría salvando a este y su madre, Dune 3 no resucitará a su personaje, sino que introducirá unos clones llamados gholas, presentes en la obra de Frank Herbert y creados a partir del ADN de cadáveres.

En cuanto a los nuevos nombres de la saga, Nakoa-Wolf Momoa, hijo del intérprete, dará vida a uno de los vástagos de Paul, Leto II, mientras que Ida Brooke será la hermana de este, Ghanima. Se espera, además, que Robert Pattinson interprete al gran antagonista, un danzarín de rostro o cambiaformas llamado Scytale.