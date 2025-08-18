Primeras imágenes de House of Guinness, nueva serie del creador de Peaky Bliders, que ya tiene fecha de estreno

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Steven Knight, creador de Peaky Blinders que pondrá punto final a la historia de Thomas Shelby con un largometraje que aún no tiene fecha, volverá a Netflix este otoño con un nuevo drama histórico. Se trata de House of Guinness, serie inspirada en una de las dinastías más famosas y perdurables de Europa que da nombre a la stout más famosa del planeta, que ha lanzado sus primeras imágenes y ha confirmado su fecha de estreno en la plataforma.

A través de sus redes sociales, Netflix ha anunciado que los ocho episodios de House of Guinness, serie ambientada en el Dublín y el Nueva York del siglo XIX, aterrizan en la plataforma de streaming el 25 de septiembre.

El anuncio ha ido acompañado de la publicación del póster oficial y de las primeras imágenes de la serie, que muestran a los hermanos Guinness entre lujos, negocios y escándalos, adelantando una mezcla de temas vistos en Peaky Blinders como el imperio familiar, la ambición industrial y turbulencias íntimas.

The head of the Guinness brewery is dead. Now his children must navigate power, rebellion and scandal…or risk losing it all.



From the creator of Peaky Blinders, HOUSE OF GUINNESS arrives on Netflix 25 September. pic.twitter.com/enPylarBmD — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) August 18, 2025

"El director de la cervecería Guinness ha muerto. Ahora sus hijos deben sortear el poder, la rebelión y el escándalo... o arriesgarse a perderlo todo", reza el pie de foto del póster, que ya advierte que la historia comienza inmediatamente después de la muerte de Sir Benjamin Guinness y del profundo impacto de su testamento en el destino de sus cuatro hijos adultos (Arthur, Edward, Anne y Ben).

Your first look at Steven Knight’s HOUSE OF GUINNESS, following the rebellion, power and scandal of the Guinness brewery in 19th century Dublin.



Arrives 25 September on Netflix. pic.twitter.com/J5x0A3ypmd — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) August 18, 2025

"Son jóvenes y reciben la tarea de hacerse cargo de esta marca increíblemente exitosa. La primera prioridad es no fastidiarla, la segunda es hacer que Guinness sea aún más grande", revela Knight en una entrevista con TUDUM sobre una familia a la que describe de "salvaje, pasional y entusiasmada por la vida".

Knight revela que los hermanos Arthur y Edward son el corazón de House of Guinness: "No revelaré nada de la trama, pero se les otorgó la administración conjunta de la cervecería por razones muy interesantes", promete Knight sobre dos personajes a los que interpretan Anthony Boyle (Masters of the Air, Manhunt) y Louis Partridge (Pistol, Enola Holmes), respectivamente.

El reparto también lo conforman Emily Fairn (The Responder) como Anne Plunket (nacida Guinness), Fionn O'Shea (Normal People) como Benjamin Guinness, James Norton (Happy Valley) como Sean Rafferty, Niamh McCormack (Everything Now) como Ellen Cochrane, Seamus O'Hara (Blue Lights) como Patrick Cochrane, Michael McElhatton (Game of Thrones) como John Potter, Dervla Kirwan (True Detective: Night Country) como Aunt Agnes Guinness, Michael Colgan (Say Nothing) como Reverend Henry Gratton, Danielle Galligan (Shadow and Bone) como Lady Olivia Hedges, David Wilmot (Station Eleven) como Bonnie Champion, Jessica Reynolds (Kneecap) como Lady Christine O'Madden, Hilda Fay (The Woman in the Wall) como Sultan, Ann Skelly (The Nevers) como Adelaide Guinness, Elizabeth Dulau (Andor) como Lady Henrietta St Lawrence y Jack Gleeson (Game of Thrones) como Byron Hedges.

Más allá de House of Guinness y The Immortal Man, la esperada película de Peaky Blinders, entre los siguientes trabajos de Steven Knight destaca su fichaje como guionista de la próxima película de James Bond. A su guion le dará vida ni más ni menos que Denis Villeneuve, director de títulos como Dune, Blade Runner 2049, Arrival o Prisoners.