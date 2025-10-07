El creador de Peaky Blinders dice que su secuela, 1953, será incluso mejor que la original - NETFLIX/BBC

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

The Immortal Man, la película que pondrá el broche de oro a la historia de Tommy Shelby (Cillian Murphy), aún no tiene fecha de estreno en Netflix. Y con la vista puesta aún más allá, Steven Knight, su creador, ha asegurado que la secuela televisiva de Peaky Blinders ambientada en 1953 será todavía mejor que la serie original.

"Será posiblemente una versión aún mejor", afirmó Knight a Broadcast, señalando que esta secuela podría superar a la historia original de Peaky Blinders.

"Se va a filmar donde debe filmarse, en los estudios Digbeth Loc en Birmingham, reabiertos recientemente", añadió. Cabe destacar que Knight participó en la ceremonia de reapertura, cortando la cinta inaugural en presencia del alcalde.

El guionista anunció que los Peaky Blinders regresarán a la BBC y Netflix con dos nuevas temporadas, ambientando la acción de esta secuela en 1953, durante la reconstrucción de Birmingham tras la Segunda Guerra Mundial, y poniendo el foco de la historia en una nueva generación de Shelbys. "Sentíamos que había ganas de más", aseguró.

"Tiendo a hacer las cosas según si realmente quiero hacerlas. Mientras estaba con Peaky, he estado desarrollando este estudio en Birmingham, y ahora ya hemos llegado a buen puerto. Por eso podemos rodar aquí esta nueva generación, en parte gracias a la BBC, que está invirtiendo en la región haciendo realmente posibles proyectos como este", explicó Knight.

Cabe recordar que esta nueva serie, que ya tiene confirmadas dos temporadas compuestas por seis episodios de 60 minutos cada una, contará con Cillian Murphy, protagonista de la serie original, como productor ejecutivo.

"Me entusiasma anunciar este nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders. Una vez más, estará arraigado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo de Birmingham. La nueva generación de Shelbys ha tomado el timón y será un viaje increíble", prometía Knight en un comunicado difundido por Netflix y recogido por CulturaOcio el pasado 2 de octubre.

The Shelbys are back in business.



A new era, a new generation, a new story. A new series. With the Shelby family right at its blood-soaked heart.#PeakyBlinders #Shelby #DramaSeries #StevenKnight #Birmingham pic.twitter.com/qsZuuLUwbC — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) October 2, 2025

"No podríamos estar más emocionados de embarcarnos en un nuevo capítulo de Peaky Blinders con nuestros maravillosos socios de Kudos, Garrison Drama y la BBC", afirmó Mona Qureshi, directiva de Netflix en Reino Unido, que destacó que "hay pocos narradores modernos que igualen a Steven Knight y estamos con muchas expectativas mientras regresa a las calles de Birmingham la próxima generación de la familia Shelby".

"Gran Bretaña, 1953. Tras los duros bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, Birmingham intenta alzarse de nuevo a base de hormigón y acero. En esta nueva etapa del universo Peaky Blinders de Steven Knight, la lucha por controlar el gigantesco proyecto de reconstrucción se convierte en una contienda feroz. En esta ciudad llena de oportunidades y de peligros, la familia Shelby late en el corazón de una historia manchada de sangre", reza la sinopsis oficial de esta serie secuela, que continuará la línea temporal tras la tan esperada película de Peaky Blinders, que actualmente se encuentra en postproducción.